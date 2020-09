Advocaat: 'Houd Willem Engel in de gaten, hij is mogelijk strafbaar'

Advocaat Jan Vlug vindt dat voorman van Viruswaarheid Willem Engel goed in de gaten gehouden moet worden door het Openbaar Ministerie. Volgens hem liggen sommige van Engels’ acties dicht bij opruiing en daarvoor moet hij vervolgd worden. Willem Engel wil hem vanwege deze uitspraak voor de tuchtraad brengen.

Engel was onder andere betrokken bij de actie #ikdoenietmeermee. Ook riep hij in een Facebookbericht op om een woonzorgcentrum in Goirle te bellen, omdat deze weer op slot moest na een aantal coronabesmettingen.

Dreigtelefoontjes

Medewerkers kregen daarna zes dreigtelefoontjes van verschillende mensen, zo vertelt de manager. “Ik heb de medewerkers van de receptie toen heel snel de kernboodschap gegeven: blijf vriendelijk, rustig en verbreek de verbinding binnen 30 seconden.” Daarnaast moesten de medewerkers begrip tonen. “Ze zeiden dan: we begrijpen dat u boos bent, wij zijn ook verdrietig, maar voor mensen echt los konden gaan werd de verbinding verbroken.”

De oproep van Engel luidde als volgt: ‘Even een doe opdracht tussendoor. Ik krijg net een verontrustend bericht. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan.’ Ook noemde hij de locatie en het telefoonnummer van het verzorgingshuid in Goirle.

Niet strafbaar

Vlug denkt dat deze oproep, die Engel op 10 september op zijn Facebook plaatste, niet strafbaar is. Opruiing is oproepen tot het plegen van strafbare feiten”, legt de advocaat uit. “Het is vervelend, maar het bellen van verpleeghuis is geen strafbaar feit.”

In een Facebookbericht van 17 september roept Engel op om tijdens een demonstratie in Vaals te knuffelen. “Mag ik afstand houden? Dat mag, maar we raden aan om veel te knuffelen, dat is een universele taal”, schrijft hij. Vlug vindt dat je deze oproep wel als opruiing kan zien. “Je roept mensen op om strafbare feiten te plegen: mensen dicht bij elkaar laten komen is een overtreding van de corona-regels.” Hij benadrukt dat vervolging een taak van het OM is. “Mijn advies is: hou hem in de gaten, zodra hij de grens over gaat moet je ingrijpen.”

Reactie Willem Engel

Willem Engel is het niet eens met de advocaat. “Wij zijn aan het kijken of deze advocaat voor de tuchtraad kan worden gebracht”, schrijft hij aan Hart van Nederland. “Hij is ver buiten zijn boekje gegaan en is óf omgekocht óf heel slecht ingelicht.”