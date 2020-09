De 28-jarige Jordy de Breet slaakt een noodkreet op Facebook. Hij voelt zich sinds een week dood- en doodziek en testte positief op corona. Een grote klap voor de Amstelvener, die vijf maanden geleden zijn vader verloor aan de ziekte. De 62-jarige Hans de Breet lag twintig dagen op de intensive care toen hij op 17 april de strijd tegen corona verloor.

Jordy is nog nauwelijks bijgekomen van het grote verdriet dat de dood van zijn vader met zich meebrengt, als hij zelf opeens tegen corona moet vechten. Het opent zijn ogen. “Ik dacht er zelf ook makkelijk over. Ik ben jong en als ik het krijg, fiets ik er zo doorheen, dacht ik. Maar daar kom ik nu op terug.” Nu wil hij vooral jongeren waarschuwen door zijn verhaal te delen.

‘Ik dacht dat ik doodging’

“Drie dagen lang dacht ik dat ik doodging,” vertelt Jordy tegen Hart van Nederland. Het zuurstofgehalte in zijn bloed was zo laag, dat hij eigenlijk moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar dat vond hij te erg. “Mijn vader is daar gestorven.” Jordy besluit thuis uit te zieken, maar weet soms niet zeker of hij er überhaupt wel weer bovenop komt. “Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Het voelt alsof je vergiftigd bent. Alles wat je eet of drinkt, komt er weer uit.”

Een week lang heeft Jordy meer dan veertig graden koorts, die is nu eindelijk wat gezakt. Toch voelt hij zich nog steeds heel slecht. Het hoesten stopt maar niet en hij heeft een drukkend gevoel op de borst. Even naar de wc lopen zorgt ervoor dat hij tien minuten buiten adem is. Vooral de onzekerheid vindt Jordy moeilijk. “De dokters zeggen: er is geen medicijn. Slik maar paracetamol.”

‘Ver van m’n bed show’

Jordy heeft geen onderliggend leed, is vrij fit en kickbokst twee keer per week. Ook qua leeftijd valt hij niet binnen de risicogroep. Toch maakte het coronavirus hem hartstikke ziek. Daarom vindt hij het belangrijk om zijn verhaal te delen. “Mensen durven er niet voor uit te komen dat ze corona hebben. Ik wil er juist naar buiten mee. Het is voor veel mensen een ver van hun bed show.”

Jordy schrijft dat hij het onbegrijpelijk vindt dat sommigen corona afdoen als ‘een griepje’. In zijn post roept hij vooral jongeren op om het serieus te blijven nemen. Hij hoopt dat het bericht massaal gedeeld wordt. Van de oproep van een aantal BN’ers om #ikdoenietmeermee te delen, begrijpt Jordy helemaal niks. “Ik vind het dom. Door mensen die zich niet aan de maatregelen houden, duurt het allemaal zo lang.”

‘Pa om hulp gevraagd’

Voor zijn familie komt de besmetting van Jordy als een behoorlijke schok. Eerst verliezen Jordy’s broer en moeder hun kerngezonde vader en echtgenoot en nu ligt Jordy doodziek op bed. “Ze zijn machteloos”, vertelt hij. “Ze kunnen niks. Alleen aan de telefoon vragen hoe het gaat.”

Als Jordy op zijn ziekst is, zoekt hij hulp bij de enige die moet weten hoe hij zich voelt. “Ik ben niet gelovig, maar heb mijn pa wel om hulp gevraagd of hij mij beter kon maken, want ik kon niet meer.”