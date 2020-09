Ook Famke Louise verwijdert video #ikdoenietmeermee: 'Ik bied mijn excuses aan'

Ook Famke Louise is overstag. Ze verwijderde woensdagavond de video van Instagram die ze plaatste om te protesteren tegen de aanpak van de overheid omtrent corona. Ook biedt ze haar excuses aan. Met de hashtag #ikdoenietmeermee riepen de BN’ers aanvankelijk op om samen “de overheid onder controle” te krijgen.

Eerder verwijderden artiesten als Bizzey, Dyna, Thomas Berge, Outsiders, DJ Chuckie, Kosso en anderen hebben de post. En daarmee ook de video’s waarin de BN’ers riepen: “Power to the people.”

Ongefundeerde uitspraken

De zangeres schrijft dat gisteren “niet haar beste dag” was en dat ze alleen en onvoorbereid bij Jinek aan tafel schoof. “Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken. Dat te hebben gezegd realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen.”

Famke schrijft verder dat ze zenuwachtig was en niet haar verhaal heeft kunnen doen zoals ze dat graag wilde. “Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd.” De zangeres trekt zich even terug. “Ik ga op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen.”

Excuses

Ze geeft toe dat ze de situatie beter had kunnen inschatten. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen.”

Lees hieronder het hele statement van Famke Louise op Instagram