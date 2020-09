BN'ers achter #ikdoenietmeermee verwijderen video van Instagram

Een deel van de BN’ers die maandag met een Instagrampost protesteerden tegen het coronabeleid van de overheid, heeft zijn post verwijderd. Met de hashtag #ikdoenietmeermee riepen de BN’ers aanvankelijk op om samen “de overheid onder controle” te krijgen.

Artiesten als Bizzey, Yes-R, Dyna, Outsiders, DJ Chuckie, Kosso en anderen hebben de post verwijderd. En daarmee ook de video’s waarin de BN’ers riepen: “Power to the people.” Waarom de video’s plots van de timeline van de artiesten zijn verdwenen, is niet duidelijk.

Lees ook: Artiesten protesteren tegen coronaregels met hashtag #ikdoenietmeermee

Veel kritiek op #ikdoenietmeermee

Het kwam de BN’ers direct nadat de hashtag viral ging op veel kritiek te staan. Zo reageerden zorg- en ic-medewerkers met stomheid geslagen op de oproep. “Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de ic”, riep verpleegkundige Don Roelofsen nog op.

Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt te begrijpen dat mensen klaar zijn met de maatregelen, maar benadrukt dat het virus hiermee niet verdwijnt. “Niet alleen verpleegkundigen, maar ook artsen spreken hun zorgen uit over het toenemend aantal besmettingen. En als het straks zo ver is, mag ik weer overwerken.”

Lees ook: Oproep #ikdoenietmeermee van BN’ers is initiatief van Viruswaarheid

Actie bedacht door Viruswaaheid

Bij andere BN’ers, onder wie Famke Louise, prijkt de video nog wel op Instagram. Dinsdagavond verklaarde Famke Louise in Jinek dat juist Bizzey, die zijn post wel verwijderde, haar overhaalde om mee te doen aan de actie, die werd georkestreerd door Willem Engel van Viruswaarheid.

In de talkshow van Eva Jinek vertelde ze wel een andere bedoeling te hebben met het gebruik van de hashtag #ikdoenietmeermee. Ze wilde vooral aankaarten dat er mensen zijn die “kapot gaan” aan de effecten die de coronamaatregelen hebben op bijvoorbeeld de economie. “Blijkbaar moet je zo’n hashtag gebruiken om de aandacht te krijgen.”

Lees ook: Wat bedoelt Famke Louise met #ikdoenietmeermee? Kijkers Jinek snappen er maar weinig van

Betaald voor overheidscampagne

Er klonk dinsdag nog meer kritiek op zangeres Famke Louise. Zij bleek in het begin van de coronacrisis door de overheid te zijn ingezet voor een campagne. Deze was bedoeld om de jeugd het belang van de maatregelen duidelijk te maken. Shownieuws ontdekte dat de zangeres daar een flinke geldsom voor bijgeschreven kreeg op haar rekening.

Minister Hugo de Jonge stelde in een reactie dat hij van mening is dat de influencers het betaalde geld moeten doneren aan een goed doel, als ze zich op deze manier tegen het beleid van de overheid keren. “Je mag klagen, je mag vragen stellen, je mag kritiek leveren. Maar dit is totaal onverantwoordelijk.”

Lees ook: Minister De Jonge: influencers moeten geld coronacampagne overmaken aan goed doel