Minister De Jonge: influencers moeten geld coronacampagne overmaken aan goed doel

Minister De Jonge (Volksgezondheid) vindt ook dat de influencers die #ikdoenietmeermee steunen en eerder geld van de overheid kregen voor een coronacampagene, dat bedrag moeten overmaken naar een goed doel. Dat zei hij dinsdagavond tegenover Hart van Nederland.

Eerder zei D66-voorman Rob Jetten dat zangeres Famke Louise het geld dat ze voor de overheidscampagne kreeg, weg moet geven.

Famke Louise maakte aan het begin van dit jaar deel uit van de betaalde campagne, waarbij ze haar volgers vroeg zich juist aan de coronamaatregelen te houden. Nu is die vlogger en zangeres, samen met andere BN’ers, juist heel kritisch op die maatregelen met de actie #ikdoenietmeermee.

Deze verandering van standpunt is volgens minister De Jonge “een merkwaardige move”. “Ik kan daar met mijn pet niet bij, maar dat moeten ze zelf maar uitleggen.”

‘Betaal maar terug’

Het ministerie van Volksgezondheid trok in juni ruim 65.000 euro uit voor de campagnes, waaraan onder anderen Famke Louise en rapper Boef meededen. Dat werd duidelijk uit documenten die in handen zijn van Shownieuws. Het is niet duidelijk hoeveel geld Famke van dat bedrag heeft gekregen.

Jetten zei dinsdag op Twitter: “Betaal maar terug. Of liever: geef het aan een goed doel. #ikdoewelmee”. In mei plaatste Famke nog drie video’s op haar Instagram waarin ze de coronamaatregelen promoot.

‘Stom en onverantwoordelijk’

Minister De Jonge noemde de actie #ikdoenietmeermee verder “stom en onverantwoordelijk”. “Je mag klagen, je mag vragen stellen, je mag kritiek leveren. Maar dit is totaal onverantwoordelijk. Je moet juist zeggen: ik doe wel mee. Het is onverantwoord want ze hebben een hoop invloed.”

Ook vanuit zorgpersoneel kwam dinsdag een hoop kritiek op de actie van de BN’ers, die later bleek te zijn opgezet door de actiegroep Viruswaarheid.