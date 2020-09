Wat bedoelt Famke Louise met #ikdoenietmeermee? Kijkers Jinek snappen er maar weinig van

Ruim een miljoen mensen zagen gisteren hoe zangeres Famke Louise in Jinek uitleg gaf over haar deelname aan #ikdoenietmeermee. Via die hashtag protesteerden diverse BN’ers maandagavond tegen het coronabeleid van de overheid.

Het bleek dat Famke haar oproep #ikdoenietmeermee anders bedoelde dan dat ze hem uitsprak in haar filmpje. In die uiting leek het er namelijk op dat ze geen gehoor meer wil geven aan de coronamaatregelen.

De vork bleek anders in de steel te zitten, dus gaf ze op tv de volgende verklaring: “Het gaat om de maatschappij. Mensen kunnen niet meer hun ding doen, mensen raken hun baan kwijt, de entertainmentindustrie ligt op zijn gat. Ik vind dat het kabinet hier niet genoeg rekening mee houdt. Het is groter dan mensen denken, er moet meer aandacht voor zijn. Blijkbaar moet je zo’n hashtag gebruiken om de aandacht te krijgen.”

Deze uitleg, maar ook andere uitspraken die de zangeres deed, zorgden bij de kijkers voor veel verwarring:

“We hebben eerder een lockdown gehad en dat had geen effect” #jinek pic.twitter.com/QcUaTx8c7d — Victor Hopman (@vic23) September 22, 2020

Burgemeester Aboutaleb prees de zangeres wel voor haar deelname aan het programma. Ook sommige kijkers thuis konden zich daarin vinden:

Triest om te zien hoe een #Famke wordt afgemaakt op social media. Stoer om een D66 generatie af te maken op hun intelligentie.

Gelukkig heeft ze wel het lef om ergens voor te staan en er voor uit te komen. Gelukkig is #FamkeLouise niet zoals velen van jullie#ikdoenietmeermee — Charles (@CVD_OP_AVONTUUR) September 23, 2020

Het briefje van Famke Louise

Een deel van de tekst en uitleg die Famke Louise gaf, kwam van een briefje dat de zangeres uit Hoogezand ter voorbereiding had meegenomen naar de studio.

Dit tot grote verbazing van veel kijkers. Op zekere momenten haalde Famke het blaadje tevoorschijn, bijvoorbeeld als de ook aan tafel aangeschoven burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, haar van repliek diende. Ook de aanwezige arts en hoogleraar Diederik Gommers ging meermaals met haar in debat.

De precieze tekst die op het briefje stond, was niet te lezen, maar op Twitter reageerden veel kijkers al snel met gevatte suggesties en opmerkingen:

Het spiekbriefje van Famke Louise kwam heel even in beeld. #jinek #ikdoenietmeermee pic.twitter.com/TLDczT6lQd — Henk de Bot (@Bontenbal) September 22, 2020

Spiekbriefje van Famke Louise vanavond pic.twitter.com/pumWyjlezV — g (@Steun_Pilaar) September 22, 2020

Respect voor corona

Misschien kwam een van de meest opmerkelijke uitspraken die de zangeres deed, vlak na het voor het eerst tevoorschijn halen van het briefje: “Ik heb even wat dingetjes opgeschreven, ik vind ook dat dat gewoon kan. Ten eerste: ik heb superveel respect voor corona.”

Als Eva Jinek om opheldering vraagt, verduidelijkt Famke Louise haar standpunt met: “Voor het coronavirus, de doden, de zorg en de mensen die dierbaren verloren zijn.” De zangeres zegt geen corona-ontkenner te zijn: “Corona bestaat, honderd procent dat corona bestaat.”

Corona-campagne van de overheid

Het #ikdoenietmeermee-filmpje van Famke Louise staat ook in contrast met het feit dat ze in juni nog mee heeft gedaan aan een corona-campagne van de overheid. Toen daar in de uitzending van Jinek aan werd gerefereerd, zei de zangeres niet meer precies te weten welk bedrag ze daarvoor had ontvangen. “Niet eens heel veel hoor.” Als Jinek vervolgens aanvult dat het om “een paar duizend euro” gaat, antwoordt ze bevestigend.

Eerder op de dag bleek uit onderzoek van Shownieuws dat Famke Louise en rapper Boef voor ruim 65.000 euro zijn ingezet voor de coronacampagne. Dit bedrag is door de overheid overgemaakt aan een reclamebureau dat werd ingehuurd voor de campagne. Wat er van dat bedrag uiteindelijk naar de artiesten is overgemaakt, is niet duidelijk.

In gesprek met Gommers

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers nodigde Famke Louise uit om over de coronamaatregelen met hem in gesprek te gaan. Op die uitnodiging is Famke ingegaan. Aboutaleb haakte daar gelijk op in door een ruimte in het stadhuis van Rotterdam aan te bieden waar het gesprek gevoerd kan worden.

Wanneer het gesprek gaat plaatsvinden en of daar nog andere BN’ers die ook aan de #ikdoenietmeermee-actie hebben meegedaan bij aanschuiven, is nog niet duidelijk.