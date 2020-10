Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van maandag 5 oktober.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 4.007

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 810

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 163

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.454

Update 08:30 – Mondkapjesadvies voor scholieren gaat in

Vanaf geldt het dringende advies aan leerlingen op middelbare scholen om binnen een mondkapje te dragen. Scholieren mogen het mondneusmasker weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Dat besloot het ministerie van Onderwijs vorige week na overleg met de VO-raad.

Tijdens praktijklessen wordt leerlingen wel gevraagd om een mondkapje op te doen als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden met de leraar. Maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid, bijvoorbeeld tijdens praktijklessen waar gekookt of gelast wordt. Onderling hoeven scholieren geen afstand te houden.

Schoolbesturen mogen zelf beslissen of ze het bij dit advies laten of een mondkapjesplicht instellen op hun scholen. Dat moet wel altijd in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin onder anderen ouders en personeelsleden zitten.