Het is niet langer toegestaan om kort de grens over te steken naar Duitsland om daar bijvoorbeeld te tanken of boodschappen te doen. De Duitse regering heeft zulk “kortstondig oponthoud” tot zeker 1 november verboden.

Het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, heeft inmiddels bijna heel Nederland als risicogebied bestempeld. Alleen Limburg en Zeeland zijn nog uitgezonderd. Dit betekent dat mensen die vanuit ons land naar Duitsland komen verplicht moeten kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 48 uur negatief zijn getest op het coronavirus, of in quarantaine gaan.

Uitzonderingen

Voor veel Nederlanders is het heel gewoon om even de grens over te gaan om daar goedkopere boodschappen te halen of goedkoop te tanken. Omgekeerd komen Duitsers ook vaak naar ons land om hier te winkelen of op vakantie te gaan. Dat is nu dus niet meer mogelijk. Tijdens de eerste coronagolf was “korstondig oponthoud” nog wel toegestaan.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld net over de grens werken. Zij mogen wel heen en weer blijven pendelen. Ook voor beroepsmatige bezoeken of dringende familiezaken mag je nog naar Duitsland reizen. Maar dat moet je wel eerst melden bij de lokale Duitse gezondheidsdienst.

Mensen die de regels toch proberen te ontduiken lopen het risico op een fikse boete.

