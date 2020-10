Vanwege de coronamaatregelen mogen er nog maximaal dertig mensen samenkomen in binnenruimten, maar voor kerkdiensten geldt een uitzondering. En dus kwamen er zondag 600 mensen bijeen in een grote kerk in Staphorst. Onverstandig, volgens velen, maar daar zijn de gereformeerde dorpelingen het niet mee eens.

De meeste kerkgangers willen zondagochtend niets zeggen tegen de aanwezige journalisten. Aanwezige politieagenten proberen pers aanvankelijk op afstand te houden. Kerkganger Jasper Schaapman wil wel met Hart van Nederland praten nadat hij de dienst heeft bijgewoond.

‘Het is veilig binnen’

“We ontsmetten onze handen, we krijgen een plek toegewezen en daardoor kunnen we niet te dicht op elkaar zitten. Zodoende wordt er rekening mee gehouden”, aldus Schaapman met de bijbel in zijn hand.

Lees ook: In welke instellingen geldt nu al een mondkapjesplicht of -advies?

Een andere man was met zijn kinderen bij de aangepaste kerkdienst. Ook hij zag dat er maatregelen zijn genomen zodat de aanwezigen de coronaregels kunnen opvolgen. “En daarmee is het veilig om naar binnen te gaan”, beredeneert hij. “Dus ik begrijp de commotie niet.”

‘Ophef is begrijpelijk’

Jasper Schaapman snapt de ophef wel. “Op sociale media kan natuurlijk heel snel commotie ontstaan. De kerken mogen nu hun diensten door laten gaan, in aangepaste vorm. Aan de andere kant kunnen sportverenigingen het niet door laten gaan. Dus ik begrijp dat mensen daar verschil in zien.” Bij sportwedstrijden mogen nu geen fans of ouders meer komen kijken.

Lees ook: Ziekenhuizen lopen door tweede golf nu al tegen grenzen aan: ‘Het is spannend’

Niet alleen op sociale media zijn verontwaardigde reacties te vinden, ook de lokale politiek mengt zich. “Kerken hebben een verantwoordelijkheid en moeten de grens van wat mag niet opzoeken”, schrijft het CDA in Staphorst in een reactie.

“Het gaat er niet om wat wettelijk wel en niet mag, maar om de gezondheid van bezoekers en degenen met wie die zij vervolgens in contact komen”, vervolgt de lokale afdeling. Ook Gemeentebelangen Staphorst vindt het onverstandig om in deze tijdens 600 mensen toe te laten in een kerk.

Burgemeester grijpt niet in

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst bemoeit zich niet met de opkomst bij de kerkdienst, omdat alles binnen de geldende coronamaatregelen plaatsvindt. “We hebben de afgelopen maanden gezien dat alles bij de kerken goed verloopt en mensen zich aan de regels houden”, reageert hij bij De Stentor.