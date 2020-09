Het lijkt niet meer de vraag of maar wanneer ziekenhuizen hun reguliere zorg opnieuw moeten gaan afschalen. Voor het eerst sinds mei is de signaalwaarde voor ziekenhuisopnames overschreden: een alarmbel die laat zien dat de zorg vanaf nu snel overbelast kan raken.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Ziekenhuizen proberen de reguliere zorg nu nog zoveel mogelijk overeind te houden, maar lopen daarbij wel tegen hun grenzen aan. Op een gegeven moment is de rek eruit volgens een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn tegen Hart van Nederland.

Nog slechts weken?

De eerste keer dat de kritieke waarde van veertig nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten werd gepasseerd was op 17 maart. Slechts twee weken later, op 2 april, kwam de absolute piek: toen lagen er ruim 3.200 mensen met corona in de ziekenhuizen. Nu wordt datzelfde getal verwacht over zo’n vier weken, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dinsdag in een technische briefing aan de Tweede Kamer.

Lees ook: ‘Vanaf dit weekend moeten ziekenhuizen reguliere zorg afschalen door corona’

Er wordt hard gewerkt om in tegenstelling tot eerder dit jaar de normale zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Kuipers benadrukt dat mensen met hun zorgvraag nog altijd terecht kunnen bij de dokter. Mogelijk zullen operaties wel weer moeten worden uitgesteld, zei de voorzitter dinsdag. “Dat afschalen zal gebeuren bij deze aantallen en deze predictie is bijna onoverkomelijk”, zo voorspelde hij tijdens de briefing.

Corona-afdeling al vol

Bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn liggen de meeste bedden op de speciale corona-afdeling inmiddels vol. Met ziekenhuizen in de regio zijn afspraken gemaakt hoeveel bedden elk hospitaal beschikbaar maakt voor coronapatiënten, zodat ze beter gespreid kunnen worden.

Op dit moment liggen er in het Noord-Hollandse ziekenhuis zeventien patiënten die positief getest zijn op corona en zes patiënten die mogelijk besmet zijn. “Volgens afspraken zouden we er acht moeten hebben dus moeten weer opschalen”, aldus de woordvoerder. “Dat is wel een uitdaging.”

‘Het is spannend’

Het is een beeld dat in het hele land te zien is: een oplopend aantal patiënten dat over allerlei ziekenhuizen in de regio wordt verspreid. In het Franciscus Gasthuis in Rotterdam liggen nu 25 coronapatiënten in de kliniek en nog eens twee op de intensive care.

Lees ook: Diederik Gommers over stijgende besmettingscijfers: ‘We moeten geen angst zaaien!’

“Wij hebben voor de zomer een heel plan gemaakt”, legt een woordvoerder uit. “We monitoren continue om de bedden en mensen zo optimaal mogelijk in te zetten zodat reguliere zorg zoveel mogelijk door blijft gaan.” Het ziekenhuis werkt hierbij samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. “Op die manier kan je de pieken in de steden spreiden over de regio.”

Dagelijks crisisoverleg

De uitdaging is om voldoende bedden voor de patiënten te regelen, “maar nog belangrijker is om mensen vrij te spelen”, aldus het Dijklander Ziekenhuis. “En er is al een personeelstekort, dus kijken we wie extra wil werken.” Om in te schatten hoeveel capaciteit er overblijft voor de reguliere zorg wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel. “Het is spannend”, benadrukt de zegsman.

Om de situatie het hoofd te bieden is er dagelijks crisisoverleg in het Dijklander. “We vinden het heel belangrijk om de reguliere zorg door te laten gaan, en om het operatieprogramma nog gewoon door te laten gaan,” legt het ziekenhuis uit. “Maar op een gegeven moment is de rek eruit.”

Lees ook: Patiëntenfederatie bezorgd over opnieuw uitstellen reguliere zorg

Geestelijk verzorger

De druk bij artsen en verpleegkundigen op de ic-afdelingen is ondertussen hoog, “terwijl mensen nog aan het herstellen waren van de eerste golf”. Om die reden melden veel intensivisten zich ook bij hun collega’s van de geestelijke verzorging. “Het ging hen niet zozeer om het vertellen van hun verhaal”, vertelt geestelijk verzorger Gert Toes.

De meeste medewerkers uit het ziekenhuis kwamen bij Gert om zo hun werkzaamheden niet mee te nemen naar huis. “En bijvoorbeeld een vraag die wij gewoon stelden was: wat ga je vanavond eten”, weet de geestelijk verzorger.

De voornaamste oproep van het Dijklander Ziekenhuis is: ‘We moeten dit samen doen.’ “We vragen mensen om alleen te komen, want het kost verpleegkundigen ook veel tijd om altijd als politieagentje te spelen.”