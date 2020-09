Terwijl vandaag opnieuw een nieuw coronarecord is gevestigd, maant Diederik Gommers tot rust. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care benadrukt zondag: “we moeten géén angst zaaien!”

Want, zo schrijft hij op zijn LinkedIn-pagina, er is op medisch vlak veel geleerd van de eerste coronagolf, zoals “gebruik van remdesivir, dexamethason, LMWH (heparine), Tocilizumab, Vit D, inzet van Optiflow (niet-invasieve beademing)”. Het resultaat? “We verwachten positieve effecten op ligduur en overleving,” aldus Gommers.

Was er tijdens de eerste golf een behoorlijk tekort aan beademingsapparaten, inmiddels is dat tekort verholpen. Ook is al gestart met het verspreiden van patiënten over ziekenhuizen in het land die nog capaciteit hebben en worden er meer ic-verpleegkundigen opgeleid.

‘Neem zelf maatregelen’

Het allerbelangrijkste is, benadrukt Gommers nog maar eens: “dat we met elkaar de besmettingen laten dalen! Zodat wij in de ziekenhuizen niet hoeven te kiezen tussen een Covid of non-Covid patiënt en we gewoon de reguliere zorg kunnen blijven doen. Dus wacht niet op het kabinet of OMT of ze met nieuwe maatregelen komen maar doe het gewoon zelf! Dankjewel”.

De aantallen covidpatiënten in het ziekenhuis neemt de afgelopen weken weer toe. De afgelopen dag nam het aantal toe met 62 naar 617. 127 daarvan liggen op de intensive cares, 5 meer dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Daarnaast liggen er 559 patiënten op de intensive cares die niet het coronavirus hebben, een daling van 41.