Het aantal bevestigde coronabesmettingen is tussen zaterdagochtend en zondagochtend gestegen met 2995. Dat is een nieuw dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag nam het aantal positieve tests met 2777 toe. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 18.000 mensen positief getest, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Amsterdam telde afgelopen etmaal een recordaantal van 465 positieve tests. In Rotterdam kwamen 282 besmettingen aan het licht. Het totaal aantal vastgestelde gevallen in de Maasstad steeg daarmee tot boven de 9000. In Den Haag steeg het aantal meldingen met 229.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8 en het aantal ziekenhuisopnames met 37. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.

Nu 617 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is nu 617, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 62 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 490 op verpleegafdelingen. Op de ic liggen dus 127 patiënten en dat zijn er 5 meer dan de dag ervoor.

17 klinische patiënten verplaatst om druk te spreiden

Op de ic’s liggen 559 mensen om een andere reden dan corona, 41 minder dan op zaterdag. In de afgelopen 24 uur zijn er 17 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s om de druk te spreiden. Er zijn geen ic-patiënten verplaatst.

‘In de lijn van verwachting’

“De forse stijging van het aantal opgenomen covidpatiënten ligt in de lijn van de verwachting”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ. “Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen.”