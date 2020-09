Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van woensdag 30 september.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen: 3.011

– Aantal mensen dat sinds de coronacrisis positief getest is op virus: 117.551

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 693

– Aantal coronapatiënten dat sinds de coronacrisis opgenomen geweest in ziekenhuis: 12.664

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 142

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.380 in totaal

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:40: VO Raad: 100.000 scholieren thuis door coronavirus

Door het toenemend aantal coronagevallen op scholen komen steeds meer kinderen thuis te zitten. Het gaat om tien procent van de middelbare scholieren, zo’n 100.000 kinderen. Dat meldt De Telegraaf op basis van de VO Raad. Hierdoor komt volgens de krant het scenario van afgelopen voorjaar, waarbij alle scholieren thuisonderwijs krijgen, steeds dichterbij.

Op ongeveer 400 scholen zijn inmiddels coronagevallen geconstateerd. Daarnaast maken leraren zich zorgen over het feit dat snotterende leerlingen tot dertien jaar gewoon weer in de klas mogen verschijnen.

Vooral de scholen in de grote steden worden hard getroffen door het virus. Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert, gaat het in Den Haag om 23 instellingen. Ook in Amsterdam (20) en Groningen (17) neemt het aantal scholen met coronagevallen in rap tempo toe. “We krijgen zoveel meldingen dat het nauwelijks meer bij te houden is”, zegt een woordvoerder van het platform.

Update 06:21: Kamer debatteert met Rutte en De Jonge over nieuwe coronaregels

Het kabinet debatteert woensdag weer met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ditmaal staan de nieuwe maatregelen die afgelopen maandag werden aangekondigd centraal. Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge staan tegenover een kritische Kamer. De oppositie vindt de aangescherpte coronamaatregelen veelal te laat of onvoldoende.

Maandag maakte het kabinet bekend dat de horeca in heel Nederland om 22.00 uur dichtgaat, er geen publiek weer wordt toegelaten bij sportwedstrijden voor zowel amateurs als profs en dat winkelbezoekers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het advies krijgen een mondkapje te dragen. Winkeliers mogen deurbeleid voeren om die laatste maatregel te handhaven.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen maakt zich “grote zorgen” over de effectiviteit van de maatregelen. Ook vraagt ze zich af of het niet beter is om richtlijnen, zoals het mondkapjesadvies, landelijk in te voeren in plaats van regionaal. De PvdA en GroenLinks sluiten zich hier bij aan. Ook Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt het verschil in maatregelen moeilijk te begrijpen, zegt hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

GroenLinks wil weten waarom er niet meer is geluisterd naar het Outbreak Management Team (OMT). Dat was bereid verder te gaan dan het kabinet uiteindelijk ging, onder meer door een avondklok in te stellen. De Volkskrant berichtte dinsdag dat een deel van het OMT zich buitenspel gezet voelt door de politiek. De Jonge schreef dinsdag aan de Kamer dat er mogelijk toch een avondklok komt als de groei van het aantal coronabesmettingen niet afneemt.

Update 06:05: ‘Versobering steunpakket moet worden teruggedraaid’

Het kabinet moet de versoberingen van het derde steunpakket terugdraaien. Die oproep doen vakbonden FNV en CNV in De Telegraaf. Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt, is het volgens de bonden noodzakelijk om de steun voor ondernemers juist uit te breiden om een slagveld aan reorganisaties en faillissementen te voorkomen.

In het versoberde derde steunpakket, dat donderdag ingaat, wordt onder meer de looncompensatie voor bedrijven verlaagd. De bonden vrezen een versnelling van ontslagen en reorganisaties.

“We zouden het verstandig beleid vinden als het kabinet het tweede steunpakket langer laat doorlopen”, zegt Zakaria Boufangacha, cao-coördinator van vakbond FNV. “Dit is een kwestie van timing”, meent voorzitter Piet Fortuin van CNV. “Én extra strenge maatregelen tegen corona én de steun afbouwen leidt onherroepelijk tot verlies van werkgelegenheid.”

Update 05:54: Mogelijke privacyfout CoronaMelder niet in landelijke app

Een mogelijke privacyfout in de corona-app CoronaMelder, die nu regionaal getest wordt, zit niet in de landelijke versie wanneer deze gelanceerd wordt. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid, naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant.

Volgens de krant konden GGD-medewerkers zien of besmette personen wel gebruik maakten van de corona-app. Daardoor konden zij hen mogelijk onder druk zetten.

GGD-medewerkers konden een groen vinkje zien als besmette personen een waarschuwingsmelding via de app deelden met hun nauwe contacten. Daardoor konden zij gebruikers geruststellen dat het versturen gelukt was. Sommige gebruikers wisten dit niet zeker, vanwege vertaalproblemen in sommige besturingssystemen. Volgens een woordvoerder was het altijd al de bedoeling om die functionaliteit te schrappen in de landelijke versie.

Inmiddels hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen de app gedownload, maar deze is nu bij wijze van proef alleen nog in vijf regio’s te gebruiken. Volgens het ministerie is daar inmiddels zestig keer een melding gedaan via de app. Naar verwachting buigt de Eerste Kamer zich op 6 oktober over de wet die de app mogelijk maakt.

Update 05:41: Soldaat van Oranje ligt stil vanwege coronabesmettingen

Een flinke tegenvaller voor de productie en de bezoekers van Soldaat van Oranje. Vanwege coronabesmettingen binnen de cast, ligt de productie al een week stil.

Fred Boot, de producent van de populaire musical, laat aan Shownieuws weten dat ongeveer de helft van de cast, zo’n 15 man, positief getest is op het coronavirus. In overleg met de GGD is besloten dat de musical tot en met zondag 4 oktober niet wordt gespeeld. Alle bezoekers hebben inmiddels persoonlijk een bericht ontvangen over de ontwikkeling.

Lees hier verder