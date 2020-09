Haags Medisch Centrum stelt vanaf vandaag mondkapjes verplicht

Patiënten, bezoekers en zorgverleners van het Haags Medisch Centrum (HMC) moeten vanaf nu in de meeste gevallen een mondkapje dragen. Alleen voor patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling is een mondkapje niet verplicht. De maatregel geldt op alle locaties van het ziekenhuis.

Het ziekenhuisbestuur neemt de maatregel naar aanleiding van de oproep van burgemeester Jan van Zanen om mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes. Van Zanen is tevens voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, die samen met drie andere veiligheidsregio’s het gebruik van mondkapjes wil uitbreiden. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost.

De veiligheidsregio’s stellen het dragen van mondkapjes niet verplicht, het is wel een “dringend advies”. Zorginstellingen en bijvoorbeeld ook winkels of horecabedrijven mogen het gebruik van mondkapjes wel afdwingen.

Zorgpersoneel moet altijd een mondkapje dragen

Het Haagse ziekenhuis heeft verder besloten dat medewerkers “in alle zorgverleningssituaties” een mondkapje moeten dragen. De afgelopen weken moesten ze dat al doen wanneer ze binnen 1,5 meter van een patiënt kwamen.

Patiënten en bezoekers mogen zelf een mondneusmasker meenemen. Als ze er geen bij zich hebben, krijgen ze er een uitgereikt bij de ingang van het ziekenhuis. Kinderen beneden de 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Den Haag hoort al weken tot de regio’s met de hoogste aantallen coronabesmettingen. Vanwege het risico op verspreiding ziet het HMC het liefst dat patiënten in hun eentje naar het ziekenhuis komen.

Niet het eerste ziekenhuis met mondkapjesplicht

Meer ziekenhuizen, ook buiten de Randstad, zien een mondkapjesplicht als een goede manier om het besmettingsgevaar te verkleinen. Ziekenhuis Gelderse Vallei kondigde vorige week al aan dat de beschermingsmiddelen verplicht worden voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers. Het Gelderse ziekenhuis reikt ze standaard bij binnenkomst uit en staat mensen niet toe een eigen mondkapje te gebruiken.

Het St. Antonius Ziekenhuis, met acht vestigingen in Utrecht en omstreken, vraagt patiënten en begeleiders al sinds half augustus een mondneusmasker te dragen in wachtruimtes van poliklinieken en onderzoeksafdelingen.

