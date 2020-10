Voor het eerst meer dan 9.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld

In de afgelopen dag zijn er 9.283 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij gezondheidsdienst RIVM. Dat zijn er ruim 500 meer dan woensdag. Niet eerder kwam het aantal nieuwe gevallen boven de 9.000 uit.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Woensdag werden nog 8.764 positieve tests gemeld, maar dat aantal is donderdag bijgesteld naar 8.757. In de afgelopen zeven dagen is het virus ruim 58.000 keer bij iemand vastgesteld. In totaal zijn meer dan 262.000 mensen in Nederland positief getest.

Veel besmettingen in grote steden

De grootste brandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn sinds woensdag 805 mensen positief getest op het virus. De hoofdstad wordt gevolgd door drie andere grote steden in de Randstad: Rotterdam (677), Den Haag (446) en Utrecht (248).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in de afgelopen dag met 46. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Woensdag werden 59 sterfgevallen gemeld.

Meer dan 2.000 ziekenhuisopnames

Op dit moment liggen er 2.003 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er zestig meer dan woensdag. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 463 op de intensive care, een toename van dertien in vergelijking met de dag ervoor.

Lees ook: Ziekenhuizen ongerust over griepseizoen: ‘Dit jaar is de druk extra hoog’

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag 33 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan 6 personen die op de ic liggen.

‘Vrijdag eerste coronapatiënten naar Duitsland’

Het LCPS verwacht vanaf vrijdag weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen te brengen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat dit althans de planning is.

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar sprongen onze oosterburen ook al bij om de overbelaste ziekenhuizen hier te helpen. Met Duitse ziekenhuizen zijn daar afspraken over gemaakt. Zij stellen plaatsen op hun intensive cares beschikbaar.