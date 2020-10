Sommige GGD’s zijn zo overspoeld door alle drukte rond corona, dat ze niet eens meer de huisartsen op de hoogte kunnen stellen bij een positieve test.

Als iemand positief test op corona, is het de bedoeling dat een GGD-medewerker de huisarts van diegene inlicht. Maar het kost blijkbaar te veel tijd om aan mensen te vragen of de uitslag naar de huisarts gestuurd mag worden én wat het mailadres van de huisarts is. Huisartsen zijn er zeer verbaasd over. Het is voor hen erg belangrijk om te weten wie van hun patiënten corona heeft. Het kan zelfs ziekenhuisopnames en plekken op de IC schelen.

GGD kan afspraken niet meer nakomen

Het bron- en contactonderzoek van de GGD staat al langer zwaar onder druk. Er zijn simpelweg te veel besmettingen en te weinig personeel. Dat nu ook huisartsen niet meer ingelicht worden, laat zien hoezeer het water de GGD aan de lippen staat. De GGD GHOR laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: “Wij zouden deze extra service heel graag leveren, maar met de 50.000 testen per dag kost dat 50.000 keer toestemming vragen om de uitslag met de huisarts te delen en de huisartsgegevens te noteren. Ook het automatiseren van de gegevensstromen naar meerdere huisartsensystemen vraagt tijd. Wij hebben beperkte middelen en het testen en traceren heeft voor ons prioriteit”.

Huisartsen zijn verbolgen

Dit is een slechte zaak, zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging: “Om patiënten de zorg te kunnen bieden die nodig is, en om voor patiënten en zichzelf veilig te kunnen werken, is het cruciaal dat huisartsen van hun patiënten weten als zij positief getest zijn. Wij pleiten als Landelijke Huisartsen Vereniging dan ook langer voor een laagdrempelige, digitale oplossing voor het delen van die testuitslagen”.

Toch zou de oplossing wel eens simpel kunnen zijn: mensen die positief getest zijn, kunnen natuurlijk ook zelf hun huisarts bellen. De GGD vraagt dan ook op hun beurt aan de huisartsen om een oproep te doen aan hun patiënten: meld je bij je eigen huisarts als je een positieve uitslag hebt gekregen.