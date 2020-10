'Eigen' coronateststraat in Zwolle biedt uitkomst voor docenten en studenten

Acht mbo- en hbo-scholen in Zwolle hebben sinds maandagmiddag een eigen corona-testraat voor docenten. De docenten krijgen bij reguliere teststraten geen voorrang, waardoor ze vaak lang moeten wachten. Bij de Zwolse teststraat is dat anders: binnen een half uur weet een docent of hij het coronavirus heeft of heeft gehad.

“Sinds gisteren zijn we open”, vertelt Jan-Ernst van Driel, directeur van het Deltion College. “Vandaag hebben zich al twintig mensen opgegeven.” Hoewel er veel online les wordt gegeven, geldt dat niet voor alle klassen, vertelt Van Driel. “En voor die klassen willen we zoveel mogelijk mensen beschikbaar hebben.”

Harry van den Brink is een van de docenten die zich dinsdag laat testen. “Ik ben wat verkouden, heb een klein beetje keelklachten en daarnaast ben ik een beetje rillerig”, legt Van den Brink uit. “Ik heb even met mijn directeur overlegd of ik naar de teststraat kon, en dat was akkoord.”

Teststraat

Niet alleen voor de docenten is de ‘eigen’ teststraat fijn, ook voor studenten komt de teststraat als geroepen. Uiteindelijk kunnen er negentig studenten stagelopen. Marieke is één van hen, ze doet een hbo-opleiding tot verpleegkundige. “We hebben gisteren de hele dag geoefend”, legt ze uit. “Ik heb ook zelf een test ondergaan om te voelen hoe het is. Daarna hebben we, onder begeleiding, elkaar getest om te kijken of we goed zaten.”

“De test die we doen is een dubbeltest”, legt Van Driel uit. “We kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad en op welke wijze hij of zij nu nog besmettelijk is. Dit gebeurd door middel van het afnemen van bloed en een beetje slijm uit de keel. Het staafje in de neus hebben we hier gelukkig niet nodig.”

Coronatest

De teststraat maakt gebruik van een nieuwe manier van testen die recent is goedgekeurd door het RIVM. “Ze hebben een voldoende mate van betrouwbaarheid om hier in te kunnen zetten”, vertelt Van Driel. “Het wordt hier ter plekke afgenomen en afgelezen. Het is een soort zwangerschapstest: het ene streepje laat zien of de test is gelukt, het tweede streepje of iemand positief is of niet. Binnen een half uur heeft iemand de testuitslag en loopt hij weer naar buiten.”

Voor Harry van den Brink is er goed nieuws. “Negatief getest, geen corona, dus positief nieuws zeg maar. Wel ben ik een beetje koortsig, dus ik moet goed op mezelf letten.”