Zorgmedewerkers kunnen vanaf vandaag hun 'coronabonus' aanvragen: hoe werkt het en wie komt in aanmerking?

Zorgpersoneel dat tussen 1 maart en 1 september direct of indirect coronapatiënten heeft verzorgd kan vanaf donderdag een bonus van 1000 euro aanvragen. Met het uitkeren van de zorgbonus wil het kabinet haar waardering laten blijken voor de zorg, die zich keihard heeft ingezet tijdens de coronacrisis.

Het kabinet belooft dat de zorgmedewerkers de bonus voor de Kerst op hun rekening hebben staan. Volgend jaar wordt mogelijk nog een bonus van 500 euro uitgekeerd. Zorgmedewerkers laten massaal weten liever een structurele loonsverhoging te krijgen.

Zorgbonus aanvragen

Een zorgmedewerker krijgt de bonus niet direct uitgekeerd, maar ontvangt deze via de werkgever. Die kan vanaf vandaag een subsidieaanvraag indienen via een speciaal loket. De werkgever bekijkt hoeveel van zijn medewerkers in aanmerking komen voor de bonus. De hoogte van de subsidieaanvraag hangt daar namelijk vanaf.

ZZP’ers die in aanmerking komen voor de zorgbonus kunnen terecht bij hun opdrachtgevers in de zorg. Een mooie opsteker is dat de bonus belastingvrij is. Het telt ook niet mee voor toeslagen.

Wie krijgt de bonus?

De overheid schrijft op haar website dat de bonus toekomt aan ‘zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het dagelijkse werk.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van beroepen die in aanmerking komen voor de zorgbonus. Op de lijst staan onder andere artsen, ambulancepersoneel, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en schoonmakers.

Het Ministerie heeft bepaald dat zorgmedewerkers die niet met coronapatiënten hebben gewerkt en hun werkzaamheden (met aanpassingen) hebben kunnen voortzetten niet in aanmerking komen voor de bonus.

Mensen die meer dan twee keer modaal verdienen krijgen de bonus ook niet. Als een werkgever vindt dat een van zijn medewerkers die niet op de lijst staat de bonus wél hoort te krijgen, dan kan deze alsnog worden aangevraagd. Sommige zorgmedewerkers zijn bijvoorbeeld tijdelijk ingezet op een corona-afdeling.