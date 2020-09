Ziekenhuismedewerkers woedend over uitblijven zorgbonus: 'Ik ben pislink!'

Er komt weliswaar een bonus voor de zorg, maar niet voor iedere medewerker. Gisteren werd de lijst bekend van beroepen en functies die wel én niet in aanmerking komen voor de zorgbonus. Zorgmedewerkers die zich tijdens de eerste golf het vuur uit de sloffen gelopen hebben, maar niet op de lijst staan, zijn op zijn zachtst gezegd pissig. De SP wil de minister hierover op het matje roepen, zo laat de partij zaterdagavond weten aan Hart van Nederland.

“Radiologie staat altijd helemaal aan het front. We zijn tweede na de triage, we krijgen al die patiënten te verduren.” Zorgmedewerker Esmier van Dijk kan het nog steeds niet geloven, dat zij en haar collega’s van de afdeling Radiologie op de niet-lijst staan. “Ik ben pislink!” gooit ze eruit voor de camera van Hart van Nederland. Iedereen die ook maar iets te maken kan hebben met corona, komt bij Esmier en haar collega’s langs. Ze heeft dus genoeg te maken gehad met ‘corona’.

Tweede golf

Dat ze nu niet op de lijst staat voor de zorgbonus, zorgt er ook voor dat Esmier niet uitkijkt naar een tweede golf. “Weekenddagen, feestdagen. Die zijn ons toen ontnomen” zegt ze over de situatie aan het begin van de coronacrisis. “Waarom zouden we dat nu weer riskeren?” Maar als het er eenmaal op aankomt, verschijnt ze gewoon op haar werk: “je doet het voor de patiënt. We zijn er toch wel.” Ze denkt dat ‘Den Haag’ daar dan ook vooral op rekent.

De teleurstelling zit voor haar dus vooral bij de overheid. “Applaus is fijn. Maar het ontnemen van een bonus is wel heel zuur.” Ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, sluit zich daarbij aan. “Ik vind het niet verstandig dat er zo’n lijst is. De ziekenhuisbestuurders weten het beste wie allemaal heeft meegewerkt. Die hebben ook recht op die bonus.”

Al het zorgpersoneel draait volgens hem overuren tijdens de coronacrisis. Overigens is hij het wel eens met de beslissing dat zorgpersoneel niet meer dan twee keer modaal mag verdienen om recht te blijven houden op de zorgbonus.

Geen normale tijden

Volgens Melkert is de schijnbare willekeur van wie wel of niet op de lijst komt te staan, afkomstig van geruzie tussen twee ministeries, Volksgezondheid en Financiën. “Financiën wil natuurlijk de deksel op de geldpot houden. Normaal moeten ze dat ook doen. Dit zijn geen normale tijden.” Hij voorziet problemen bij de aanstaande tweede golf: “juist nu het er weer om gaat spannen is echt het laatste dat we kunnen gebruiken gedoe en chagrijn in ziekenhuizen. We hebben alle medewerkers ook heel gemotiveerd nodig.”

De SP is ook niet te spreken over de lijst. Tegen Hart van Nederland zegt partijleider Marijnissen dat ze de minister dinsdag ter verantwoording willen gaan roepen. “Het lijkt erop dat de minister grote groepen zorgverleners laat zitten. Ook deze mensen werken elke dag keihard om belangrijke zorg te leveren en ook zij verdienen meer dan alleen applaus en een eenmalige bonus.”