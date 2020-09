Zorgmedewerkers zetten uit protest hun schoen op Malieveld

De zorgsector staat zaterdag op het Malieveld. Maar de zorgmedewerkers zijn er zelf niet bij. Vanwege de coronamaatregelen vinden zij het niet verantwoord om met veel mensen bij elkaar te komen. Het protest speelt zich daarom grotendeels online af.

De mensen die in de zorg werken, demonstreren omdat ze “meer dan applaus” willen. De zorg pleit in de aanloop naar Prinsjesdag (15 september) voor structureel meer loon en vermindering van de werkdruk. Ook wil het personeel minder regels en meer respect. In de Tweede Kamer is er niet genoeg steun voor een structurele loonsverhoging in de zorg.

Lees ook: Zorgsector wordt ‘moedeloos’ van besluit over zorgbonus: ‘Trend om zorgmedewerkers te blijven schofferen’

Eerder besloot het kabinet dat zorgpersoneel dit najaar 1000 euro extra krijgt als waardering voor de grote inzet tijdens de coronacrisis. Dat bedrag is nog niet uitgekeerd maar het kabinet heeft nu ook al een bonus van 500 euro voor volgend jaar belooft. In de Kamer is er niet genoeg steun voor structurele loonsverhoging in de zorg.

Schoen zetten

Het protest wordt georganiseerd door de partijen PvdA, SP en GroenLinks en door de vakbonden FNV, CNV en Nu’91. Op initiatief van twee verpleegkundigen worden duizenden schoenen op het gras van Malieveld gezet.

Lees ook: Zorgmanagers krijgen bonus, personeel krijgt niks: ‘Slecht voor verhoudingen op de werkvloer’

Het zijn de schoenen van zorgmedewerkers die vanwege coronamaatregelen niet bij het protest kunnen zijn. Op het Malieveld staat ook een glazen huis, waar presentator Humberto Tan in gesprek gaat met de organisatoren en met mensen die in de zorg werken. Dat wordt online uitgezonden.