Zorgsector wordt 'moedeloos' van besluit over zorgbonus: 'Trend om zorgmedewerkers te blijven schofferen'

De bonden voor zorgmedewerkers zijn niet te spreken over de 500 euro bonus die het kabinet volgend jaar voor het zorgpersoneel uittrekt. De zorgbonus zou volgens hen niets veranderen aan de werkdruk, het personeelstekort en het ziekteverzuim in de sector. Het besluit valt ook rauw op het dak van het zorgpersoneel zelf. “Het is gewoon afkoping van de structurele loonsverhoging waar we recht op hebben.”

Dat zegt operatieassistent Tanneke Goverse tegen Hart van Nederland. Toen zij donderdagmiddag hoorde dat het kabinet volgend jaar een bonus uitkeert van 500 euro, werd ze er ‘moedeloos’ van. “Ik dacht meteen: hoe kunnen ze daar nou weer over spreken? We hebben de eerste zorgbonus nog niet eens gehad. We willen geen bonus, we willen gewoon structurele loonsverhoging”, zegt ze.

Geen structurele loonsverhoging

Voor die structurele loonsverhoging, waar vooral de oppositie op aandringt, is te weinig steun in de coalitie. “Ik heb het mooiste werk dat er is. Alleen moet ik dit wel blijven doen?”, vraagt Tanneke zich af nu nog steeds geen oplossing is gevonden. “In het weekend heb ik bereikbaarheidsdiensten en dan kost mij soms m’n vrije dag. Daarnaast duren m’n diensten wel eens meer dan twaalf uur. En dan zijn wij Rupsje Nooitgenoeg?”

Eerder besloot het kabinet dat zorgpersoneel dit najaar 1000 euro extra krijgt als waardering voor de grote inzet tijdens de coronacrisis. Dat bedrag is nog niet uitgekeerd. CNV Zorg & Welzijn vindt het voorbarig dat het kabinet nu al bepaalt dat de bonus van volgend jaar de helft is van de bonus van dit najaar, “omdat het nog helemaal niet duidelijk is wat de inspanning van zorgpersoneel zal zijn bij een eventuele tweede coronagolf”.

‘Bonus is een zoethoudertje’

Volgens vakbonden is ‘structurele waardering’ op zijn plaats. CNV Zorg & Welzijn zegt dat medewerkers in de zorg niet geholpen zijn “met het plakken van financiële pleisters”. V&VN zegt dat een “extraatje prettig” is, maar dat “structureel meer nodig is”. NU’91 noemt het bedrag “een fooitje, een doekje voor het bloeden”. FNV spreekt op hun beurt van een “zoethoudertje”.

“Het lijkt wel een trend om zorgmedewerkers te blijven schofferen”, reageert bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. De vakbond blijft actie voeren om met een structurele loonsverhoging te komen. Volgende week staan onder meer een onlinedemonstratie en een alternatieve troonrede, voorgelezen door een verpleegkundige, op het programma.

Operatieassistent Tanneke vraagt zich af of een onlinedemonstratie wel zoden aan de dijk zet. “Wat moeten we doen om duidelijk te maken dat mensen in de zorg gewoon structureel weinig verdienen? Het gaat allemaal zo traag. Er worden gewoon spelletjes met ons gespeeld en we zijn het beu.”

