Zorgmedewerkers herdenken door corona getroffen collega's: "Ik heb geluk gehad dat ik wél goed beschermd was"

Zorgmedewerkers herdenken zaterdag op de Dam in Amsterdam collega’s die zijn getroffen door het coronavirus. In Nederland zijn ruim 17.000 zorgmedewerkers positief getest. Dertien van hen overleden aan het virus.

Met de actie stonden zorgmedewerkers niet alleen stil bij het veroorzaakte leed onder zorgpersoneel, maar vroegen zij ook om meer waardering voor hun vak. “Het is belangrijk dat wij stilstaan bij het feit dat we in een crisis onbeschermd of beschermd heel veel risico hebben gelopen”, vindt operatieassistent Tanneke Goverse.

Goverse vindt dat mensen moeten beseffen dat de zorg gewoon werk is. “Er wordt heel hard geroepen dat de zorg een roeping is, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is een vak. Wij zijn zorgprofessionals en dat moet gewaardeerd worden.”

Geluk gehad

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zorgmedewerkers. “Het brengt heel veel angst met zich mee,” zegt Goverse. “Mijn dochter vroeg: Waarom ga je niet in de supermarkt werken mam? Je zit er toch bovenop.”

Zelf heeft Goverse naar eigen zeggen geluk gehad. “Ik werkte op een IC met goede beschermende materialen.” Volgens haar was dit lang niet overal het geval, waardoor zorgmedewerkers een groot risico liepen. Soms houden mensen na genezing van het coronavirus blijvend letsel over, zowel psychisch als fysiek.

Grootschalig demonstreren willen de zorgmedewerkers niet, omdat dit te veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het is ook lastig te organiseren, doordat iedereen hele verschillende diensten werkt. Toch willen de koepelorganisaties achter de organisatie van de herdenking zorgmedewerkers oproepen om op te komen voor hun rechten. Zeker met het oog op een mogelijke tweede golf.

Manifest

Tijdens de herdenking werd een manifest voor de zorg gepresenteerd vanuit alle sectoren. In het manifest wordt gevraagd om structurele veranderingen. Zorgmedewerkers willen bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden en salariëring.

“Er is een bonus beloofd, maar we moeten ook maar zien of we die krijgen,” zegt Goverse. Volgens haar houdt de waardering voor de zorg op wanneer de portemonnee moet worden getrokken.