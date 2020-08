Oppositie kraakt plannen voor extra zorgbonus: 'Wat een krenterigheid'

De oppositie is zeer kritisch op de uitgelekte Prinsjesdag-plannen voor een extra zorgbonus. Volgens bronnen in Den Haag willen de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) volgend jaar een tweede bonus van 500 euro kunnen uitdelen aan zorgmedewerkers. “Wat een krenterigheid,” reageert PVV-leider Geert Wilders op Twitter.

Het zorgpersoneel kan dit jaar rekenen op een bonus van duizend euro voor al het extra werk tijdens de coronacrisis. Op dit moment wordt bekeken op wat voor manier dat bedrag kan worden uitgekeerd. Het kabinet wil ervoor zorgen dat de bonus voor Kerst op de rekening van de verpleegkundigen en andere medewerkers staat.

Maar de afgelopen weken pleitten oppositiepartijen juist voor een structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel. Ze vinden dat de zorg meer waardering verdient. Vorige week nog werden voorstellen daarvoor van de PVV, GroenLinks, SP en PvdA weggestemd. In plaats van een verbetering van het loon, komt de coalitie nu dus met plannen voor opnieuw een zorgbonus.

Dat komt doordat er op dit moment simpelweg geen miljarden vrijgemaakt kunnen worden voor zo’n structurele loonsverhoging, zegt een bron rond de coalitie tegen Hart van Nederland. Daarvoor zou er op andere plekken flink bezuinigd moeten worden.

‘Dit kan echt niet’

Daarmee wordt de roep van de oppositie genegeerd. De oppositieleiders daar dan ook niet over te spreken. “Absoluut onvoldoende”, vindt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. “Dit kan echt niet”, schrijft SP-leider Lilian Marijnissen op Twitter. PVV’er Wilders spreekt van “krenterigheid” en een “gebrek aan respect”.

Wassen, verzorgen, verplegen. Het is essentieel voor onze samenleving. Maar toch betalen we thuiszorgmedewerkers rond het minimumloon en wil de regering zorgpersoneel afschepen met eenmalig 500 euro. Absoluut onvoldoende. De zorg verdient meer waardering.https://t.co/VU3r6IeVVn — Jesse Klaver (@jesseklaver) August 27, 2020

Het pakket dat er nu ligt, is het resultaat van lange onderhandelingen tussen de coalitiepartijen, minister Hoekstra van Financiƫn en premier Rutte. Officieel is er nog niets gepresenteerd. Het kabinet praat donderdag verder over de begroting.

“We hebben met elkaar vastgesteld dat er elk jaar ruimte is voor loonontwikkeling”, zei minister De Jonge van Volksgezondheid. “Nu moeten we kijken wat we kunnen doen voor de knelpunten in de zorg. Daar is natuurlijk intensief over gesproken in het kabinet. Maar welke maatregelen we gaan nemen, dat volgt echt met Prinsjesdag.”

