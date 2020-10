In de afgelopen dag zijn er fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Volgens gezondheidsdienst RIVM zijn er 8.764 nieuwe gevallen geregistreerd, 589 meer in vergelijking met de dag ervoor.

Op dinsdag meldde het RIVM 8.182 positieve tests, maar dat aantal is woensdag bijgesteld naar 8.175. Het aantal gemelde besmettingen is een nieuw dagrecord, het vorige heeft slechts één dag standgehouden.

Het aantal geregistreerde coronadoden in Nederland steeg in de afgelopen dag met 59. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Dinsdag werden 46 sterfgevallen gemeld.

‘Aantal ic-opnames stijgt sneller’

Op dit moment zijn er 1.943 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 84 meer dan dinsdag. Van de patiënten met corona liggen er 450 op de intensive care, een toename van 31 in vergelijking met de dag ervoor.

“Het aantal coronapatiënten blijft stijgen. Dit volgt op de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “De ic-opnames stijgen momenteel naar verhouding nog sneller dan de klinische opnames.”

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt verder dat in de afgelopen dag 27 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan zes personen die op de ic liggen. Dit om de druk op ziekenhuizen met veel opgenomen coronapatiënten te verlagen.