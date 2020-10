De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 8.182, dat zijn er 171 meer dan dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.980, dat zijn er 92 meer dan dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 445, dat zijn er 21 meer dan dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.814

Update 06:52 – Werkdruk in veel verpleeghuizen evenhoog als tijdens eerste golf

Een overgrote meerderheid van het personeel in de verpleeghuizen ervaart op dit moment, aan het begin van de tweede golf, al minstens zo veel werkdruk als tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het NRC op basis van het onderzoek Klaar voor een nieuwe golf? van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg dat woensdag verschijnt.

Het ziekteverzuim in verpleeghuizen ligt nu landelijk rond de 10 procent en neemt toe, doordat personeel nog psychische klachten heeft van de eerste golf of zelf besmet is geraakt. Door het verzuim ervaart ander personeel meer werkdruk, wat weer tot nieuw ziekteverzuim kan leiden. “Een vicieuze cirkel dreigt”, zegt hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers van de Universiteit Maastricht, die het onderzoek naar 76 verpleeghuizen leidde.

Uit Hamers’ onderzoek blijkt dat een derde van de verpleeghuizen nog altijd moeite heeft om personeel snel te laten testen. Dat is opmerkelijk omdat sinds vorige maand een voorrangsregeling voor zorgpersoneel geldt. Zes op de tien verpleeghuizen zegt onvoldoende capaciteit te hebben om ook vrijwilligers te kunnen testen. Dat geeft een extra druk op het personeel, dat het toch al met minder hulp moet doen.

Update 06:44 – Grote zorgen bij KWF: ‘Helft inloophuizen heeft het zwaar en staat op omvallen’

KWF Kankerbestrijding maakt zich grote zorgen over de inloophuizen in Nederland voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. De helft van de in totaal 75 inloophuizen kampt namelijk met financiële problemen en heeft het echt zwaar.

Volgens Annebel Schipper van KWF is het tijd om de noodklok te luiden: “Het water staat bij veel van de inloophuizen inmiddels aan de lippen. We zien dat ze het heel erg zwaar hebben, omdat er geen geld meer binnenkomt. De evenementen waar ze het van moeten hebben, zijn dit jaar allemaal niet doorgegaan. Daarnaast zijn ze genoodzaakt om geld uit te geven aan het coronaproof maken van de ruimtes en het digitale aanbod van hulp.”

Volgens KWF is het twee voor twaalf en dus is het tijd voor actie. Schipper: “Die inloophuizen worden gerund door vrijwilligers. We proberen ze concreet te helpen door bijvoorbeeld inspiratiesessies over verschillende onderwerpen te organiseren. Zo helpen we in het benaderen van het bedrijfsleven en in het genereren van aandacht voor inzamelingsacties.”

Update 06:18 – GGD’s: geen tijd om huisarts te informeren bij positieve uitslag

Sommige GGD’s zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om aan alle positief geteste mensen toestemming te vragen of de uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief van 14 oktober, in het bezit van NRC, van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de aanbieders van acute zorg in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Huisartsen zijn er verbaasd en verbolgen over, zoals Stella Zonneveld, die de Amsterdamse huisartsen vertegenwoordigt bij acute zorg: “We moeten echt weten wie er besmet is. We weten nu uit studies dat als je bij een ernstig zieke coronapatiënt vanaf zeven dagen na de eerste klachten begint met wat zuurstof én dexamethason (een ontstekingsremmer) herstelkansen echt groter zijn. Maar dan moet je wel weten wíé er besmet is.”

Update 06:03 – Vanaf vrijdag weer vrij vliegverkeer tussen Aruba en Curaçao

Vanaf vrijdag 23 oktober mag er weer gereisd worden tussen Curaçao en Aruba. Restricties die eerder waren ingesteld, zoals het verplicht tonen van een negatieve PCR-test, worden opgeheven. Dat is dinsdag op de eilanden bekend gemaakt. Op 4 augustus gaf Curaçao nog een negatief reisadvies af voor Aruba.

Volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er nu geen sprake meer van een groot risico. Hij stelt dat er op Aruba sprake is van een positieve ontwikkeling nadat er halverwege vorige maand nog meer dan 1600 actieve besmettingen waren. Momenteel is er volgens hem sprake van een vergelijkbaar aantal besmettingen op de twee eilanden. Daarom is er volgens Gerstenbluth niet langer sprake van een groot besmettingsgevaar.

Op Curaçao waren er dinsdag 292 actieve besmettingen en liggen er vier mensen in het ziekenhuis. Op Aruba waren er dinsdag 256 besmettingen. Het aantal doden als gevolg van coronabesmettingen is wel erg verschillend. Curaçao kent één dode, een Nederlandse toerist overleed in maart in het ziekenhuis. Op Aruba zijn 34 mensen overleden als gevolg van het coronavirus.