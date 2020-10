Grote zorgen bij KWF: 'Helft inloophuizen heeft het zwaar en staat op omvallen'

KWF Kankerbestrijding maakt zich grote zorgen over de inloophuizen in Nederland voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. De helft van de in totaal 75 inloophuizen kampt namelijk met financiële problemen en heeft het echt zwaar.

Volgens Annebel Schipper van KWF is het tijd om de noodklok te luiden: “Het is echt een groot probleem, het water staat veel van de inloophuizen aan de lippen. We zien dat ze het heel erg zwaar hebben, omdat er geen geld meer binnenkomt. De evenementen waar ze het van moeten hebben, zijn dit jaar allemaal niet doorgegaan. Daarnaast zijn ze genoodzaakt om geld uit te geven aan het coronaproof maken van de ruimtes en het digitale aanbod van hulp.”

Kosten lopen door

Een van de huizen met geldzorgen is Inloophuis Medemblik, opgericht in 2012 en gerund door de echtgenoten Tom en Tonia van der Wal. “Gas, water, en licht, de huur en de verzekeringen. Dit zijn allemaal kosten die gewoon doorlopen terwijl we geen inkomsten hebben”, vertelt Tonia aan Hart van Nederland. “Er gaat alleen maar geld uit. Als dit zo doorgaat, wordt het moeilijk om volgend jaar open te blijven. Het is dat wij er altijd voor hebben gezorgd dat we een jaartje vooruit werken, dat we een buffer hebben. Anders hadden we nu al niet meer bestaan.”

Tonia vervolgt: “Wij moeten het hier in Medemblik hebben van evenementen zoals MirandaMania, Samenloop voor Hoop en andere sportevenementen. Dat is allemaal weggevallen. Daarnaast lijkt het erop dat mensen en bedrijven minder geld doneren, het is een onzekere tijd.”

Dit terwijl de inloophuizen zo belangrijk zijn voor patiënten en ex-patiënten. Tonia: “De eenzaamheid wordt groter door corona dus het is belangrijk dat mensen bij ons terecht kunnen om te praten of voor steun. We geven hier mindfulnesstrainingen en organiseren contactgroepen voor lotgenoten. Daar hebben mensen veel aan. Het is al minder geworden. Vanwege de 1,5 meter maatregelen kunnen we nog maar zes mensen tegelijk binnen hebben. Normaal ontvingen wij er dagelijks tussen de tien en twintig mensen.”

Grote bedragen voor vrijwilligers

Volgens KWF is het twee voor twaalf en dus is het tijd voor actie. Schipper: “Die inloophuizen worden gerund door vrijwilligers. We proberen ze concreet te helpen door bijvoorbeeld inspiratiesessies over verschillende onderwerpen te organiseren. Zo helpen we in het benaderen van het bedrijfsleven en in het genereren van aandacht voor inzamelingsacties.”

Schipper stelt dat de geldzorgen van de inloophuizen niet zo’n groot probleem lijken in Nederland omdat het bij veel van hen om kleine bedragen gaat van misschien een paar duizend euro. “Maar dat zijn voor die vrijwilligers juist flinke bedragen. We denken dat het landelijk alles bij elkaar ongeveer om 1,5 miljoen euro gaat.”

Daarnaast hoopt Schipper dat de inlooophuizen er niet helemaal alleen voor staan: “Ook doen we een beroep op gemeenten en banken om mee te denken. De huurkosten zijn vaak een probleem.”