Voorzichtig optimisme bij RIVM: 'Lijkt alsof we begin afvlakking zien'

Ja, de nieuwe weekcijfers laten opnieuw een forse stijging zien van het aantal nieuwe coronagevallen. Maar: de stijging is wel minder sterk dan een week geleden. Het RIVM reageert dan ook voorzichtig optimistisch tegen Hart van Nederland.

Het is nog te vroeg om te spreken van een afvlakking, stelt hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Susan van den Hof. “Maar het lijkt alsof we het begin van een afvlakking zien. De komende weken hopen we te zien dat deze doorzet.”

Toch nog forse aantallen

Bij die bewering plaatst Van den Hof direct een kanttekening: “In absolute aantallen betekent de stijging van deze week dat we meer dan twee keer zoveel nieuwe gevallen hebben. Forse aantallen. En ook het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames stijgt door.”

Dat we nu een minder sterke stijging zien, zou kunnen liggen aan de aangescherpte maatregelen die sinds eind september gelden, stelt Van den Hof. “We zien een effect, maar of en hoe die trend zich doorzet, zullen we de komende weken zien.”