In de afgelopen dag zijn er 8.182 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het gezondheidsdienst RIVM. Niet eerder werd het virus op één dag bij zoveel mensen vastgesteld, het vorige dagrecord was slechts twee dagen oud.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Maandag nog werd voor het eerst in vijf dagen een daling in het aantal nieuwe gevallen gemeld (8.015). Zondag werden 8.175 positieve tests geregistreerd, zaterdag nam het aantal met 8.131 toe, vrijdag ging het om 7.989 nieuwe gevallen en donderdag stond de teller op 7.833.

Het aantal geregistreerde coronadoden in Nederland steeg in de afgelopen dag met 46. Dat is het hoogste aantal sinds 15 mei. Het wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag werden zeventien sterfgevallen gemeld.

Forse toename coronapatiënten

Op dit moment zijn er 1.859 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 121 meer dan maandag. Van de patiënten met corona liggen er 419 op de intensive care, een toename van veertig in vergelijking met de dag ervoor.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt verder dat in de afgelopen dag 36 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan zes personen die op de ic liggen. Dit om de druk op ziekenhuizen met veel opgenomen coronapatiënten te verlagen.

Lees ook: Ziekenhuizen ongerust over griepseizoen: ‘Dit jaar is de druk extra hoog’

Voor het eerst in de tweede golf is maandag een coronapatiënt met een traumahelikopter overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter steeg op vanaf het Erasmus MC in Rotterdam om iemand naar ZGT Almelo te brengen.