De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 8.015, dat zijn er 162 minder dan zondag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 1.738, dat zijn er 86 meer dan zondag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 406, dat zijn er 42 meer dan zondag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.768

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:33 – Fors minder parkeertransacties na aanscherping coronamaatregelen

De aangescherpte coronamaatregelen blijken impact te hebben op onze mobiliteit. Uit cijfers van de parkeerapp Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties in de week na de aanscherping met 12 procent is gedaald, in de avonduren zelfs met 51 procent. Met name de vier grote steden lieten een forse daling zien, meldt BNR.

De gedeeltelijke lockdown lijkt dan ook beter dan eerdere oproepen van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven, zegt Esther van der Meer, managing director van Parkmobile. Na de persconferentie van 29 september was amper beweging te zien in het aantal parkeertransacties, na de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown vorige week is een duidelijk effect te zien. Landelijk ging het aantal transacties met 12 procent omlaag.

Update 03:30 – Afgelopen week ongeveer 55.000 coronabesmettingen vastgesteld

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen.

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. Het wekelijkse cijfer steeg van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903. In de zomer kwamen in twee maanden tijd zo’n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel positieve tests per etmaal.

Lees ook: Alle wethouders en negen ambtenaren in Hulst lopen corona op tijdens werk op stadhuis

In de zes dagen na de vorige update zijn er 47.350 positieve tests bijgekomen. Amsterdam voert de lijst aan met 3768 nieuwe coronagevallen, gevolgd door Rotterdam (2931), Den Haag (1891) en Utrecht (1527). Daarna volgen Breda, Eindhoven, Groningen en Almere.

Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 137. Daaronder waren zeven sterfgevallen in Rotterdam, zeven in Den Haag en zes in het Brabantse Loon op Zand. Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt. Vorige week meldde het RIVM 150 sterfgevallen.

Het officiële aantal besmettingen stond maandag op 236.226. Bijna een maand geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 300.000e Nederlander positief getest.

Update 03:30 – Horeca wil via de rechter weer open

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan.

Lees hier meer