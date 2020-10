Mondkapjes zijn het nieuwe zwerfafval: 'Niet alleen vervuilend, ook gevaarlijk'

Blikjes, sigaretten en kauwgom ontsieren al langer de straten. Maar sinds de coronacrisis zijn mondkapjes het nieuwe zwerfafval. De wegwerpkapjes worden argeloos neergegooid bij haltes, supermarkt en zelfs in plantsoenen. En dat moet stoppen, vinden verschillende organisaties.

Sinds de uitbraak van het coronavirus dit voorjaar liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat. En nu een landelijke mondkapjesplicht in aantocht lijkt, vreest Nederland Schoon dat het probleem van ‘zwerfkapjes’ alleen maar groter wordt.

“Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de prullenbak of draag een herbruikbaar mondkapje”, roept directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dan ook op. Dinsdag is de stichting samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje gestart.

Geïnfecteerd met corona

De lapjes plastic vervuilen niet alleen het milieu, er is ook een risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. Als kinderen een verdwaald kapje oppakken, zou dit namelijk voor een besmetting kunnen zorgen.

“Het virus hecht namelijk aan plastic”, legt directeur Maria Westerbos van Plastic Soup Foundation uit. “Mensen gooien alles maar op straat, daarom hopen wij dat mensen vooral katoenen, herbruikbare mondkapjes gebruiken.”

Ton en Peter re-integreren op de arbeidsmarkt en ruimen in Bergen op Zoom zwerfafval op. Ook zij merken dat mensen hun mondkapjes gewoon op straat gooien. “Ze liggen vooral bij supermarkten en op de parkeerplaatsen”, vertelt Ton aan Hart van Nederland. “Het is niet leuk, maar wel hebben in ieder geval werk.”

Mensen die op straat worden gevraagd naar de rondzwervende mondkapjes begrijpen er niets van. “Ik vind het asociaal, je hebt toch een vuilniszak buiten?”, reageert iemand. Een ander: “Ze horen in de vuilnisbak, dit is echt zonde van het milieu.”

‘Een enorme stap terug’

Cijfers over het aantal rondzwervende mondkapjes zijn er nog niet. “Maar ze zijn er wel, je ziet ze gewoon overal liggen. Dit wordt echt het nieuwe zwerfafval”, denkt een woordvoerder van Greenpeace. Er zijn volgens haar grote stappen gemaakt op het gebied van minder plastic gebruiken. “Dit is een enorme stap terug en dat baart ons zorgen.”

De oplossing? Duurzame mondkapjes. “Gebruik een herbruikbaar kapje dat je thuis kunt wassen. We moeten van die wegwerpcultuur af”, aldus de zegsvrouw. “Zo heeft in België iedereen een herbruikbaar kapje opgestuurd gekregen.”

Redactie/ANP