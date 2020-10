Draag ‘m niet achterstevoren, leen hem niet van anderen en laat hem zeker ook niet zakken in het bijzijn van anderen. Volgens gemeente Waalwijk zou iedereen zijn mondkapje moeten behandelen alsof het een onderbroek is. De serieus bedoelde goede raad leidt tot grote hilariteit op social media.

De gemeente Waalwijk deelt via Facebook het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, in aanvulling op de stringente basisregels die overal in Nederland gelden. Maar, zo weten de ambtenaren aldaar, een mondkapje dragen heeft alleen zin als je het op de juiste manier doet. Dus wordt de link gelegd met het dragen van een onderbroek.

En da’s zo gek nog niet. Een onderbroek draag je maar één keer (als het goed is), draag je niet achterstevoren of binnenstebuiten, leen je niet van een ander en laat je ook niet zakken in het bijzijn van een ander. Zo zou je ook om moeten gaan met je mondkapje, meent de gemeente Waalwijk. En net als bij een onderbroek, moet een mondkapje alles goed bedekken. Zitten er gaten in? Dan is het tijd voor een nieuwe.

Reacties op de vergelijking

De post geeft vooral stof tot flauwe grappen op Facebook. “Moet je tegen pubers zeggen, die doen een week met een onderbroek”, grapt Susan. “Geen mondkapje dragen, zeer ongezond. Maar dat kan ik van een onderbroek niet zeggen!” weet Geertje. En Jan vraagt zich af: “Wat doet een roker als er bruine sporen in komen?”

Maar tegelijk leidt het bericht ook tot kritiek. “Wat een bezopen vergelijking, daar moet je ambtenaar voor zijn”, laat Ton weten. Geran noemt het “onzin” en Nico stelt: “In plaats van de mensen met rust te laten, gaan ze nog meer angst zaaien en fake informatie uitdelen.” Maar Annemarie heeft wijze raad voor de criticasters: “Waar zit onze humor verstopt mensen? Met humor komen we de meest barre tijden door!”

