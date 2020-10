Het zogenoemde Red Team, een groep wetenschappers die (on)gevraagd advies geeft over de corona-aanpak, slaat alarm over het oplopende aantal besmettingen onder tieners. De onafhankelijke expertgroep wil daarom dat alle scholen twee weken sluiten.

Uit een analyse die BNR Nieuwsradio heeft gemaakt van RIVM-cijfers blijkt dat scholieren een steeds groter wordende groep vormen onder de mensen die positief getest worden. In de week van 5 tot en met 11 oktober was 8 procent van de besmette mensen in Nederland in de middelbare schoolleeftijd (12 tot en met 17 jaar).

Wat de experts van het Red Team echter nog meer zorgen baart, is het percentage positieve testuitslagen onder tieners. Ruim een tiende van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar die getest zijn blijkt het virus onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betekent dat dat binnen deze groep de controle op het virus kwijt is.

‘Veilig open na 14 dagen’

“Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar de kinderen helemaal zonder restricties naar school gaan”, reageert antropologe Ginny Mooy bij de radiozender. “Het is in de klas bijvoorbeeld niet verplicht om anderhalve meter afstand te houden en dat gebeurt vooral in het basisonderwijs ook helemaal niet.”

Het Red Team vindt het daarom onverantwoord om de scholen open te houden. “Omdat je op dit moment niet weet wat zich op die scholen afspeelt en hoeveel besmettingen er zijn, zeggen we dat je beter de scholen veertien dagen dicht kunt doen”, aldus Mooy. “Dan gaat het tenminste omlaag en kun je daarna veilig open.”

Ook in het onderwijs zelf zijn er grote zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen



