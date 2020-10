Leraren maken zich zorgen om corona, willen strengere maatregelen op school

Overal in de samenleving ziet wiskundedocent Sieb de Haan dat de corona maatregelen goed worden nageleefd. Maar zodra hij de middelbare school binnenloopt waar hij lesgeeft, is het gedaan met de 1,5 meter. “Onbegrijpelijk dat de scholen niet zijn benoemd tijdens de persconferentie vorige week. Het voelt niet echt veilig hier”, vertelt De Haan (62) aan Hart van Nederland.

Waar tieners een boete krijgen als ze met z’n vieren buiten rondhangen, zitten ze in een volle klas acht uur lang naast elkaar. “En het advies voor mondkapjes in de gangen en aula’s werkt ook niet in de praktijk. Leerlingen weten dondersgoed dat het niet verplicht is en als ze dan in het lokaal aankomen waar ze huid-aan-huid moeten zitten met andere klasgenoten, dan mag het kapje af.”

Alle ramen wijd open

De Haan vindt zichzelf met 62 jaar niet meer de jongste. “Ik heb al om een ander lokaal gevraagd, naast het hoofdgebouw om drukte te vermijden. Ik geef les in mijn winterjas en heb de ramen wijd open. Het liefst doe ik dat natuurlijk niet, maar ik word gedwongen om in een gevaarlijke situatie te werken.”

Hij pleit daarom voor het halveren van de klassen en deels teruggaan naar online lesgeven. Dat kan volgens hem makkelijk door wat lesstof te schrappen en het echt te houden bij de belangrijke informatie. “We zijn de enige sector in Nederland waar zulke grote groepen nog bij elkaar mogen zijn. Wij hebben ook VWO-klassen met leerlingen van achttien, negentien of twintig jaar. Dit is de groep waarbij de nieuwe opleving van het virus is begonnen”, zegt Sieb bezorgd. “Rutte communiceert verschillende boodschappen aan die jongeren: je mag niet meer uitgaan en buiten krijg je een boete. Maar op school mag je wel tegen elkaar aan zitten.”

Laks met mondkapjesadvies

Uit een recente peiling van lerarenbond LIA blijkt dat De Haan niet de enige bezorgde docent is. Ruim tachtig procent van de leraren zegt zich ernstig zorgen te maken over de werksituatie op middelbare en basisscholen. Door de volle klassen kan er niet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden en veel scholieren gaan laks om met het mondkapjesadvies. Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen.

De Algemene Onderwijsbond herkent de zorgen van de leraren. “Het is binnen school bijna onmogelijk om altijd anderhalve meter afstand te houden. Hiervoor zijn de klassen te groot en lesgeven blijft een persoonlijk ding”, vertelt voorzitter Eugenie Stolk.

Er valt op een aantal vlakken nog winst te behalen, zoals met de snelheid van de coronatestuitslag van leraren en met de ventilatie op scholen. “Er is geld beschikbaar gesteld door de minister, maar gemeentes moeten bijspringen om het daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dat docenten nu in hun winterjas staan les te geven, is natuurlijk van de zotten.”