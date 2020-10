Dit is waar je vanaf vandaag een mondkapje moet dragen

Een dringend advies om mondkapjes op te doen in publieke ruimten, maar waar moet het dan precies? De Rijksoverheid heeft een overzicht gegeven met details waar het wel en niet moet, in de hoop om mogelijke onduidelijkheid over het advies weg te nemen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Woensdag kondigde premier Mark Rutte al aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken “waar je de hemel niet ziet”. Hij erkende wel dat dit advies veel vragen kan oproepen. Zo geldt er op stations een advies om mondkapjes te dragen, terwijl ze verplicht zijn in de trein. Voor de duidelijkheid is alles nu op een rijtje gezet.

Lees ook: Voor ministers en Tweede Kamerleden zijn mondkapjes éven wennen

Waar moet je een mondkapje op?

In publiek toegankelijke binnenruimtes luidt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om niet-medische mondkapjes te dragen. In algemene zin luidt het advies luidt dat je een mondkapje draagt in alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij je op een niet aangewezen plek staat of loopt. Op plekken waarbij je een vaste zit- of staanplaats hebt, zoals in restaurants en theaters, kan je het mondkapje op die plek afzetten. Maar als je bijvoorbeeld naar de wc gaat moet je hem wel weer opzetten.

Het gaat om onder meer om de volgende locaties:

Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations.

Restaurants, cafés, theaters en concertzalen.

Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel de dienstverlener als de klant.

In de auto wanneer er meerdere mensen uit verschillende huishoudens in een auto zitten, behalve als het om een vaste chauffeur gaat.

Bij plekken die deels overkapt zijn wordt geadviseerd om daar het mondkapje op te zetten.

Bij plekken waar je zowel binnen als buiten bent, zoals in dierentuinen, pretparken of tijdens het winkelen in een winkelstraat, wordt geadviseerd het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten.

Een mondkapje dragen is niet altijd goed mogelijk, zo geeft de overheid aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapjes niet kunnen dragen. Ook tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk. Ook hoef je geen mondkapje op wanneer je met mensen uit hetzelfde huishouden in een auto zit.

Gebruik in onderwijsinstellingen

Op middelbare scholen geldt ook het dringende advies om mondkapjes te dragen, zo werd donderdag duidelijk. De overheid noemt scholen echter niet expliciet in het overzicht. In het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geldt het advies dan weer niet, al kunnen deze onderwijsinstellingen in overleg met de veiligheidsregio toch besluiten tot zo’n dringend advies.

Lees ook: ‘Dringend advies voor mondkapjes op middelbare scholen’

Soms verplicht

Het gaat bij bovenstaande locaties om een dringend advies, geen verplichting. Op sommige plekken is het wel verplicht om een mondkapje te dragen, onder meer op sommige plekken op Schiphol en in het openbaar vervoer en in taxi’s en busjes.

De beheerder van de publiek toegankelijke binnenruimte bepaalt of het mondkapjesadvies wordt overgenomen in de eigen huisregels, en of mensen zich er ook verplicht aan moeten houden. De overheid verwacht dan wel dat de beheerder zelf toeziet op de naleving ervan.

Niet-medische mondkapjes

De overheid benadrukt dat mensen niet-medische mondkapjes moeten dragen, omdat medische mondmaskers schaars zijn en bedoeld zijn voor de zorg. Je moet zelf zorgen voor een mondkapje, zo zegt de overheid, en wordt dit niet verwacht van de beheerders van publiek toegankelijke binnenruimtes.

Voor minima is het vaak lastig om voldoende mondkapjes te krijgen. Gemeenten gaan kijken hoe zijn toch kunnen worden voorzien van mondkapjes, bijvoorbeeld via voedselbanken. Daarvoor worden nu plannen uitgewerkt.