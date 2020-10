Mondkapjes ook voor ministers en Tweede Kamerleden éven wennen

Ook in openbare ruimtes wordt geadviseerd mondkapjes te dragen dus geven ministers en Tweede Kamerleden het goede voorbeeld. Maar ook voor hen is het even wennen, zo blijkt.

Volg hier het corona-liveblog

Mondkapjes kwamen vandaag op het Binnenhof in alle soorten en kleuren voorbij. Maar een mondkapshowtje doen, daar voelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niets voor. Hij doet namelijk niet aan showtjes. “Moeten we nou een lolletje maken van iets wat gewoon niet leuk is?”, vraagt hij zich hardop af. “Laten we van corona geen carnaval maken en laten we van het openbaar bestuur geen circus maken.”

Lees ook: In welke instellingen geldt nu al een mondkapjesplicht of -advies?

Instructies

Wopke Hoekstra, minister van Financiën, maakt van een nood wel een deugd en demonstreert hoe men een mondkapje correct opdoet. “Ik heb strenge instructies gekregen”, zegt hij. “Ik moet het mondkapje aan deze dingen aan de zijkant vasthouden en op het moment dat je de drempel overgaat moet je hem opzetten.”

Bril versus mondkapje

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wilde ook best demonstreren hoe hij een mondkapje opzet, maar helaas kwam zijn bril in het mondkapje vast te zitten. Toen hij de zaak ontward had zat het even snor, maar hij trok zijn mondkapje vervolgens een stukje naar beneden, waardoor zijn neus erbovenuit floepte. Tot grote vreugde van de aanwezige fotografen…