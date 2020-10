Mogen restaurants binnenkort toch weer open? De verplichte sluiting wordt dinsdag door zestig ondernemers aangevochten in de rechtbank in Den Haag.

Sinds afgelopen woensdagavond moeten alle cafés en restaurants in Nederland dicht blijven, voor in ieder geval vier weken. Afhalen en bezorgen van maaltijden is wel toegestaan. In het voorjaar, toen het coronavirus net was uitgebroken, was dat ook al het geval. Een ramp voor sommige horecaondernemers.

Het Haagse café Bodega De Posthoorn heeft daarom nu een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Tientallen andere horecaondernemers sloten zich aan bij de zaak. Ze eisen dat de sluiting van restaurants per direct wordt opgeheven. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland laat weten alle begrip te hebben voor de rechtszaak.

Op de dag dat de strengere coronamaatregelen ingingen, bleek dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet had geadviseerd om te bekijken of restaurants zonder café-gedeelte open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en gasten moeten anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Grote steun voor restaurants

Ook Nederlanders zien wel wat in dat plan, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 2.400 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Ruim drie kwart van de ondervraagden vindt dat restaurants die zich aan de coronaregels houden weer de deuren mogen openen. Ongeveer een vijfde ziet dat niet zitten.

De steun voor het kort geding dat dinsdag dient is iets minder groot. Toch zegt zes op de tien Nederlanders de ondernemers te steunen in hun juridische strijd tegen de verplichte horecasluiting van het kabinet. Een kleine 30 procent is het niet eens met de gang naar de rechter.

