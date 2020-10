Het coronavirus lijkt het griepvirus verdreven te hebben, in ieder geval als je griepcijfers van het zuidelijk halfrond mag geloven. Toen corona zich het voorjaar over de wereld verspreidde, kelderde bijna direct het aantal griepgevallen. Opvallend, want het zuidelijk halfrond zou juist in maart aan het begin van de jaarlijkse griepgolf zitten.

Dat de griepepidemie het zuidelijk halfrond dit jaar heeft overgeslagen is volgens Ron Fouchier, viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam en coördinator van het Nationaal Influenzacentrum, niet heel gek. “Dat komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen”, legt Fouchier uit aan Hart van Nederland. “Doordat mensen thuisblijven als ze ziek zijn en door het betrachten van goede hygiëne. Dat werkt niet alleen tegen Covid, maar ook tegen andere luchtwegvirussen.”

Maar Fouchier heeft nóg een verklaring voor het uitblijven van de griepgolf. “We zien vaak dat als er een epidemie van virus A heerst, virus B daarna minder kans heeft. Het is dus waarschijnlijk een combinatie van die twee factoren.”

Influenza is onvoorspelbaar

Of het uitblijven van de griepgolf op het zuidelijk halfrond ook hoop biedt voor Nederland, durft Fouchier nog niet te zeggen. “Ik heb wel een kristallen bol, maar die doet het niet zo goed. Influenza, zoals het griepvirus heet, is ongelofelijk onvoorspelbaar. We kunnen het verwachten, maar honderd procent zeker is het niet.”

Daarom benadrukt Fouchier dat mensen de griepprik moeten halen, als ze daarvoor worden opgeroepen. “Als je griep en Covid tegelijk krijgt, ben je er slecht aan toe. De kans op een ernstig ziekteverloop of sterfte is dan groot. Je beschermt jezelf met een griepprik dus niet alleen tegen de griep, maar ook tegen een ernstige dubbele infectie.”

Niet per se goed nieuws

Volgens Fouchier kunnen we pas tegen het einde van het griepseizoen met zekerheid zeggen of we de griepepidemie dit jaar hebben overgeslagen. “Soms hebben we een epidemie die zo laat komt als maart. Dus tot maart kunnen we het niet zeggen.”

Ook is het niet per se goed nieuws als we hem overslaan. “Afgelopen jaar hebben we een milde griepepidemie gehad. Als er nu weer een milde komt, of helemaal geen, kan dat wel inhouden dat volgende winter misschien weer meer mensen bevattelijk zijn voor de griep.”

Het idee dat mensen de coronamaatregelen blijvend in hun leven implementeren en zo de griep ‘uitbannen’, is volgens Fouchier ook onzeker. “We leren als we klein zijn van onze ouders in onze hand te hoesten, maar ze vertellen er niet bij dat we direct daarna onze handen moeten wassen”, legt hij uit. “Ik denk dat mensen altijd vies en gemakzuchtig zijn. Ik ben blij verrast dat de maatregelen nu tot het indammen van een virusinfectie heeft kunnen zorgen, maar ik denk niet dat we dat hierna blijven volhouden.”