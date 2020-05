De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Wel heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd waarop de plannen staan om uit deze intelligente lockdown te komen. Zo kunnen kappers en andere contact-beroepen op 11 mei weer de deuren openen en gaan basisschoolkinderen weer naar school.

Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Lees hier het liveblog van woensdag terug.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.168.

In totaal zijn er tot nu toe 41.087 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.126 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 644 coronapatiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

Update 07:11 –’Nederland tobt massaal met anderhalve meter afstand’

De 1,5 metersamenleving blijkt in de praktijk een moeilijk verhaal. Ruim twee derde van de Nederlanders heeft in de supermarkt of op het werk last van mensen die te dichtbij komen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en de GGD’s onder 90.000 Nederlanders.

De regering kondigde woensdag aan de samenleving weer stukje bij beetje op te gaan starten, waarbij de 1,5 meterregel een van de belangrijke pijlers is. Zo’n 83 procent van de bevolking denkt ook dat het houden van afstand helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Maar bijna driekwart van de Nederlanders ziet anderen in de supermarkt te dichtbij komen. Bij mensen die buitenshuis moeten werken, heeft een kleine twee derde hier last van. Bij een blokje om of het ontvangen van bezoek blijkt afstand houden eenvoudiger. Een kwart van de bevolking vindt het over het algemeen moeilijk om zich aan de afstandsregel te houden.

Geen handen meer schudden (90 procent) en thuisblijven bij verkoudheid (89 procent) zijn de twee maatregelen waar Nederlanders het meeste effect van verwachten. De meeste hygiënische adviezen blijken voor Nederlanders relatief weinig problemen op te leveren. Liefst 99,5 procent zegt geen handen meer te schudden en driekwart niest in de elleboog. Het RIVM en de GGD zullen het onderzoek voortaan elke twee weken uitvoeren, waardoor in beeld gebracht kan worden hoe de omgang van Nederland met de coronamaatregelen verandert.

Update 06:51 –’Fitnessbranche vindt sluiting tot september onacceptabel’

Fitnessbrancheorganisatie NL Actief vindt het “onacceptabel” dat het kabinet besloten heeft sportscholen tot 1 september gesloten te houden in verband met het coronavirus. Dat maakte de branchevereniging woensdag bekend in een verklaring.

Volgens NL Actief zijn de argumenten die het kabinet gebruikt om versoepeling uit te stellen, zoals het niet kunnen handhaven van anderhalve meter afstand, niet van toepassing op de fitnessbranche. Het verbaast de brancheorganisatie bovendien dat premier Mark Rutte woensdag aangaf in gesprek te willen met de fitness-sector over mogelijke versoepeling van de maatregelen voor 1 september.

Lees meer.

Update 06:32 –Kamer debatteert over versoepelde coronamaatregelen

De Tweede Kamer gaat donderdag opnieuw in debat met premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een “routekaart” gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.

Voor het debat worden de partijen bijgepraat door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Hij zal het technische aspect van de verspreiding van het virus toelichten en welke effecten de gemaakte keuzes daarop zullen hebben.

Update 06:14 –Longfonds wil platform voor bestrijding nieuwe longziekte CALD

Het Longfonds wil patiënten, artsen en onderzoekers verenigen om samen de nieuwe chronische longziekte te bestrijden die ontstaat als het coronavirus uit het lijf is vertrokken.

Dat meldt Trouw donderdag.

Het Longfonds waarschuwt dat het voortwoekerende coronavirus in veel gevallen leidt tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken een soort longfibrose, maar met een totaal andere oorzaak. De nieuwe ziekte die naast astma en COPD komt te staan, heeft ook al een naam: CALD, wat staat voor Covid Associated Lung Disorder.

Om te voorkomen dat patiënten na genezing van corona jarenlang blijven rondlopen met onbegrepen klachten, zoals bij de andere overgesprongen dierziekte Q-koorts gebeurde, wil het Longfonds hen in een vroegtijdig stadium registreren en koppelen aan medische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Patiënten met CALD moeten wat het Longfonds betreft ook gevolgd kunnen worden. Daarom is een speciaal digitaal ‘Coronalongplein’ ontwikkeld dat vanaf donderdag toegankelijk is. Ruim vijfhonderd ex-coronapatiënten met CALD-klachten hebben zich al gemeld, maar de verwachting is dat dit er veel meer worden.