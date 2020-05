'Fitnessbranche vindt sluiting tot september onacceptabel'

Fitnessbrancheorganisatie NL Actief vindt het “onacceptabel” dat het kabinet besloten heeft sportscholen tot 1 september gesloten te houden in verband met het coronavirus. Dat maakte de branchevereniging woensdag bekend in een verklaring.

Volgens NL Actief zijn de argumenten die het kabinet gebruikt om versoepeling uit te stellen, zoals het niet kunnen handhaven van anderhalve meter afstand, niet van toepassing op de fitnessbranche.

‘In de kou staan’

Het verbaast de brancheorganisatie bovendien dat premier Mark Rutte woensdag aangaf in gesprek te willen met de fitness-sector over mogelijke versoepeling van de maatregelen voor 1 september. NL Actief stelt dat de afgelopen weken er juist al “veelvuldig overleg” is geweest met de betrokken ministeries en het RIVM.

“We laten het niet over onze kant gaan dat onze branche tot 1 september gesloten moet blijven. Het kabinet laat zo 4000 ondernemers en ruim 3 miljoen Nederlanders in de kou staan”, aldus NL Actief. “We zullen als branchevereniging samen met het hele netwerk in onze sector dan ook alle registers opentrekken om dit besluit aan te vechten. Daarnaast eisen we dat er een nieuwe compensatieregeling komt voor de ondernemers en zzp’ers in onze sector.”

ANP