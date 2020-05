Nu het kabinet de bestaande coronamaatregelen heeft versoepeld, is de tijd rijp voor dierentuinen en attractieparken om de poorten weer te openen. Kees Klesman, directeur Club van Elf, de vereniging waarin de 23 grootste pretparken en dierentuinen bij zijn aangesloten, is opgetogen over de versoepelde maatregelen van de Rijksoverheid.

”Natuurlijk hebben we de persconferentie van premier Rutte in spanning gevolgd. En we zijn hier zeker positief over”, vertelt Klesman aan Hart van Nederland. ”Nu zijn we druk bezig om per situatie te bekijken op welke manier we de opening van de parken vorm kunnen gaan geven.” Bij de Club van Elf zijn onder meer De Efteling, Artis, De Apenheul, Duinrell, Madurodam, Burgers Zoo en Wildlands aangesloten. Deze parken bleven de afgelopen maanden dicht.

Verantwoordelijkheid

”Maar voor duidelijkheid: wij móesten niet dicht, maar hebben onze verantwoordelijkheid genomen en daar zelf toe besloten”, vervolgt Klesman. ”Vanuit de gedachte ‘blijf vooral thuis’, die door de overheid verspreid werd, leek het ons verstandiger tot sluiting over te gaan. Nu gaan we het in samenspraak met veiligheidsregio’s en burgemeesters per situatie bekijken.”

En zo wordt nu in bijvoorbeeld Wildlands hard gewerkt om het park ‘coronaproof’ te krijgen. Dit zodat 25 mei de boel weer open kan voor publiek. Denk hierbij aan uitsluitend online ticketverkoop, maximum aantal bezoekers, looproutes en fysieke toezichthouders. ”Andere parken zullen weldra volgen”, denkt Klesman.