De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volgens verschillende bronnen gaat het kabinet woensdagavond versoepelingen aankondigen voor contactberoepen zoals kappers. In de plannen zou ook staan dat horecazaken hun terras weer beperkt kunnen openen voor bezoekers.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.168.

In totaal zijn er tot nu toe 41.087 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.126 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 644 coronapatiënten op de intensive care.

Update 04:52 – Aantal coronabesmettingen op Antillen stijgt nauwelijks

In het Caribisch deel van het Koninkrijk worden al enige tijd nauwelijks nog coronabesmettingen geregistreerd. Op Curaçao zijn het al geruime tijd 16 besmettingen, Aruba bleef dertien dagen lang op honderd staan, maar kreeg er dinsdag toch weer eentje bij. Die persoon zat al geruime tijd in quarantaine vanwege contact met een andere geïnfecteerde.

Sint Maarten heeft al zes dagen 76 gevallen. Op Bonaire, Sint-Eutatius en Saba gaat het op elk eiland om twee besmettingen, die ook enkele weken geleden zijn geregistreerd. Langzaam maar zeker worden coronamaatregelen op de eilanden versoepeld, maar tegelijkertijd wordt door de regeringen gewaarschuwd dat de crisis nog niet voorbij is.

Update 03:57 – Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw.

Update 03:30 – Tweede vlucht met Nederlanders vertrekt vanuit Marokko

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo’n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Volgens stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) verblijven nu nog ongeveer 2400 Nederlanders in Marokko. Zij kunnen daar vanwege de coronacrisis niet weg. Het SMN maakt zich zorgen, omdat velen van hen niet over medicatie beschikken of mantelzorg nodig hebben. In een brandbrief aan minister Blok (Buitenlandse Zaken) werd afgelopen weekend opgeroepen de vastzittende Nederlanders veilig en gezond thuis te krijgen.

Eind april kwam de eerste groep vanuit Marokko aan op Schiphol. Ook toen ging het om zo’n driehonderd mensen.

Update 03:30 – Nieuw crisisberaad kabinet in teken van kappers en perspectief

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.

Ook heeft het kabinet advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer als de treinen en bussen straks niet meer alleen door mensen in vitale beroepen gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt gesproken over de opening van terrassen in de horeca en een beperkte opening van sportgelegenheden.

Deze week hopen de ministers wat meer duidelijkheid te geven over de stappen die de komende tijd genomen worden, om Nederlanders wat meer perspectief te geven.

Update 03:30 – Cruiseschip Regal Princess komt aan in haven Rotterdam

Het cruiseschip Regal Princess, met ongeveer negenhonderd Europeanen aan boord, komt woensdagmiddag rond 14.00 uur aan in de Rotterdamse haven. Onder de opvarenden zijn zeker tien Nederlanders, aldus een havenwoordvoerder. Het schip, dat eerder in de haven van Southampton (Engeland) aanmeerde, brengt bemanningsleden van andere cruiseschepen terug naar Europa. Voor zover bekend is niemand besmet met het coronavirus.

De buitenlandse opvarenden worden na aankomst in Rotterdam met bussen naar Schiphol gebracht. Vanuit daar vliegen zij terug naar hun thuisland. Veel van de opvarenden komen uit Servië en Oekraïne.

Aanvankelijk zou de Regal Princess woensdagochtend om 07.00 uur aanmeren bij de Holland Amerikakade, maar de reis liep vertraging op.

Update 02:46 – Curaçao versoepelt lockdown per 8 mei

Curaçao versoepelt vanaf vrijdag 8 mei de lockdown en “gaat intern open”. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath dinsdag gezegd. Voorlopig blijft nog wel een avondklok van kracht. Ook wordt mensen gevraagd voorzichtig te zijn en de regels rond hygiëne en sociale afstand in acht te blijven houden.

Het opheffen van de lockdown houdt onder meer in dat mensen weer mogen zwemmen en sporten. Vanaf vrijdag mogen automobilisten ook weer elke dag de straat op. Het organiseren van grote evenementen blijft nog verboden.

Update 01:11 – Voor zomer dreigt bankroet een derde theaters en concertzalen

Als er niet snel wordt gehandeld, is het begin deze zomer al over en sluiten voor een derde deel van de vaderlandse theater- en concertpodia, die sinds 12 maart hun omzet mislopen. Dat wijst een peiling uit die de overkoepelende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder haar 127 leden heeft gehouden. Dat schrijft De Telegraaf.

Een aantal podia, zowel grotere als kleine zalen, staat nu al op omvallen, zo blijkt uit nader onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot, dat de schade tot januari 2021 in kaart poogt te brengen.

De eerste resultaten wijzen op een dramatisch vooruitzicht. Naar verwachting wordt de tweede helft van dit jaar, áls het nieuwe theaterseizoen van start kan, niet meer dan maximaal 20 procent van de oorspronkelijke omzet gehaald. In een brandbrief aan het kabinet pleiten de gezamenlijke schouwburgen en concertzalen voor 55 miljoen euro extra subsidie tot eind 2020.