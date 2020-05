Zo komt Nederland stap voor stap uit de intelligente lockdown

Stap voor stap klimt Nederland de komende maanden uit de intelligente lockdown die het kabinet heeft ingesteld in de strijd tegen het coronavirus. Nu de dalende trend in het aantal besmettingen doorzet, heeft het kabinet een stappenplan opgesteld waarmee de corona-maatregelen per maand verder worden versoepeld.

Het stappenplan zal woensdagavond om 19:00 uur worden gepresenteerd tijdens een persconferentie van het kabinet, zo melden Haagse bronnen.

Lees ook: Rutte praat Nederland vandaag bij over coronacrisis, mogelijke versoepeling maatregelen

Vanaf 11 mei

De basisscholen en kinderopvang gaan weer open. Veel contactberoepen mogen weer aan het werk, behalve sekswerkers. Wel mogen kappers en nagelsalons weer open. Er moet worden gewerkt op afspraak en op 1,5 meter afstand. Volwassenen mogen weer buiten sporten, in groepen van maximaal 10 personen. Binnen sporten mag nog niet. Ook hier geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Vanaf 1 juni

De terrassen mogen weer open. Restaurants, cafés en bioscopen mogen maximaal 30 mensen binnenlaten. Reserveren is verplicht en mensen moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Reizigers in het openbaar vervoer moeten verplicht een mondkapje gaan dragen. Het mag daarbij ook gaan om niet-medische mondkapjes. De dienstregeling van treinen, bussen, trams en metro’s wordt verder opgeschroefd.

Vanaf 1 juli

De vakantieparken en campings gaan weer open. Het maximumaantal gasten wordt verhoogd van 30 naar 100 personen. Daardoor kunnen meer Nederlanders in eigen land vakantie vieren.

Vanaf 1 september

Na de zomer mogen ook de fitnessclubs, sauna’s en seksclubs weer open, mits het aantal besmettingen door eerdere versoepelingen niet verder is gestegen. Contactsporten in binnenruimtes zijn dan ook weer toegestaan.