LIVEBLOG | Het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland

De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.056.

In totaal zijn er tot nu toe 40.571 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.995 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 688 patiënten op de intensive care.

Update 08:53 – NU’91 roept op om vlag uit te hangen op Dag van de Verpleging

Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op die dag de vlag uit te hangen. Dit jaar moet die dag namelijk zeker worden gevierd, vindt NU’91.

De datum van 12 mei is ooit gekozen omdat het de geboortedag is van Florence Nightingale, de Britse verpleegkundige die door haar werk en inzet wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat ze werd geboren.

Door de vlag uit te hangen, maar ook door een poster voor het raam te hangen (die is te downloaden via de site trotsverbindtons.nl) tonen mensen hun dank en waardering aan alle zorgprofessionals, is het idee van NU’91.

Update 08:46 – Ouderenbond ANBO juicht creatieve verpleeghuizen toe

Verpleeghuizen vinden steeds meer oplossingen om toch contact tussen bewoners en familie mogelijk te maken. Fysiek bezoek zit er door het coronavirus niet in, maar er komen meer en meer alternatieven om ervoor te zorgen dat mensen hun vader, moeder of partner kunnen zien en spreken. Ouderenbond ANBO juicht toe dat verpleeghuizen “zo ondernemend en creatief” meedenken met de familie.

Het principe van de bezoekruimtes is bij alle verpleeghuizen hetzelfde, stelt de ANBO. Er is een aparte ingang voor de bewoner en voor het familielid. Een tussenraam zorgt ervoor dat familie en bewoner ieder aan hun kant van de afscheiding blijven, maar elkaar goed kunnen zien en spreken. De ouderenbond heeft een filmpje van allerlei voorbeelden op YouTube gezet en hoopt dat verpleeghuizen er inspiratie van krijgen om zelf bezoek mogelijk te maken.

Update 07:43 – Lege straten bij de talloze dodenherdenkingen maandag

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen.

De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de Hart van Nederland en andere nieuwszenders en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om binnen- of buitenshuis mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

Update 07:22 – PostNL haalt hoge omzet door coronacrisis

PostNL heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het bedrijf het dus drukker met het afleveren van spullen aan huis.

Bij de postdivisie zag PostNL het volume juist dalen. Mensen verstuurden weliswaar aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden, maar de partijenpost liet in maart een aanzienlijke daling zien doordat veel advertentiecampagnes werden uitgesteld. Op 1 februari rondde PostNL nog de postfusie met branchegenoot Sandd af.

Update 04:06 – Detailhandel Nederland roept op tot eenduidige aanpak gemeente

De drukke winkelstraten in verschillende steden afgelopen weekend is de druppel voor ondernemers en crisisteams. Met de oproep van burgemeesters om thuis te blijven, neemt branchevereniging Detailhandel Nederland geen genoegen meer, meldt De Telegraaf. “Je moet de drukte in goede banen leiden.”

De brancheorganisatie wil deze week in gesprek met de veiligheidsregio’s. “Met de juiste maatregelen is de veiligheid goed te borgen, dat gebeurt in winkels al. Maar het is lastig voor consumenten als iets in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet”, zegt directeur Hester Duursema. “Er is een protocol verantwoord winkelen. Dan willen we niet dat er allerlei alternatieve maatregelen worden ingesteld, of verschillende plaatselijke noodverordeningen.”

Update 03:33 – Deel basisschoolleraren vindt het onverantwoord om school te openen

Bijna alle leerkrachten in het basisonderwijs (93 procent) zeggen op 11 mei weer aan de slag te gaan. Een kleine groep (4 procent) ziet daarvan af, omdat deze onderwijzers bang zijn besmet te worden met het nieuwe coronavirus of omdat zij of hun gezinsleden behoren tot een risicogroep. Enkele onderwijzers (3 procent) twijfelen nog of ze aan de slag gaan, stelt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na een enquête onder 1250 leerkrachten in samenwerking met het AD.

Veel leerkrachten zijn volgens het onderzoek wel kritisch over de besluitvorming, maar twee derde van de leerkrachten (64 procent) vindt het verantwoord dat de basisscholen volgende week weer opengaan. Een derde (36 procent) noemt heropening van de basisscholen onverantwoord. Het merendeel van de onderwijzers vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen, maar vindt heropening desondanks prima.

Update 00:52 – Eyewish en Peale gaan vanaf maandag weer open

De winkels van optiekketens EyeWish en Pearle gaan vanaf maandag weer volledig open. Dat melden de twee bedrijven in een advertentie in alle landelijke dagbladen. Klanten kunnen er dan ook weer heen voor oogmetingen.

“We hebben onze winkels ingericht volgens strikte richtlijnen en protocollen die we hebben opgesteld met onze branchevereniging UFON”, staat in de advertentie. “Veilig en verantwoord. Zodat we de gezondheid van onze klanten én medewerkers kunnen blijven waarborgen.” Nog niet alle zaken zijn vanaf maandag gelijk open, maar “elke dag komen er meer winkels bij”.

