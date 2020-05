Nederlandse vestigingen van restaurantketen Vapiano failliet verklaard

De Nederlandse vestigingen van restaurantketen Vapiano zijn failliet. Dat heeft de rechter maandag besloten nadat er eerder al uitstel van betaling werd aangevraagd door de keten. Vapiano, die Italiaanse gerechten verkoopt, heeft elf vestigingen in Nederland. Het is nog onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren en hoeveel mensen er op straat komen te staan.

Volgens het Duitse moederbedrijf is het faillissement een gevolg van de coronacrisis. Doordat restaurants wereldwijd hun deuren gesloten moeten houden, zag de keten hun omzet flink dalen. Zonder omzet is het onmogelijk om de salarissen en huur door te betalen, aldus de keten. Het lukte dan ook de Nederlandse dochter niet meer om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Wereldwijd

Vapiano opende in maart 2007 voor het eerst een vestiging in Nederland, op het Buitenhof in Den Haag. Een jaar later volgde Amsterdam en inmiddels heeft de keten elf restaurants verspreid over Nederland. Wereldwijd heeft de keten zo’n 230 filialen in 33 landen.