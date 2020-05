De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.893.

In totaal zijn er tot nu toe 39.791 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.854 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 735 patiënten op de intensive care.

Update 09:30 – Grote belangstelling voor meeblazen met taptoesignaal

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De belangstelling is enorm, aldus Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur, die de bijzondere actie bedacht.

De Oranjestichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om alternatieven te bedenken voor de traditionele herdenking en viering in mei. Die dagen verlopen totaal anders dan andere jaren vanwege de maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus.

“Alleen al in Etten-Leur meldden zich in recordtijd 25 blazers aan”, aldus Anink. “We verwachten vele honderden taptoesignalen in het hele land.” De blazers doen allemaal mee vanuit hun eigen tuin of vanaf hun balkon. Het Nationaal Comité heeft de bladmuziek en het tempo verspreid.

Update 09:08 – Blok: situatie lang gestrande Nederlanders is ‘verschrikkelijk’

Dat er Nederlanders zijn die door de coronacrisis “wekenlang in een vreemd land” zijn gestrand, is “verschrikkelijk”, vindt minister Stef Blok voor Buitenlandse Zaken. Hoewel hij begrip heeft voor de frustratie van gestrande reizigers, zijn veel mensen het ministerie naar zijn zeggen ook erg dankbaar als het wel lukt om een terugreis te regelen.

“Ik heb ook meegeluisterd met telefoontjes en hoor ook van onze ambassades dat ze mensen in tranen aan de lijn krijgen, die helemaal in paniek zijn”, vertelt de bewindsman in een interview met het AD. Wekenlang zaten duizenden Nederlanders vast in het buitenland. Het grootste deel is inmiddels thuis, maar er was veel kritiek vanuit de Tweede Kamer en gestrande reizigers op het lange proces.

“Onze mensen werken keihard, vaak letterlijk dag en nacht”, reageert Blok op de kritiek. “En we hebben inmiddels heel veel mensen naar huis kunnen brengen.” Dat het niet vlot gaat, is ergens ook logisch, aldus de minister. “Buitenlandse Zaken is geen reisbureau.”

Update 06:32 – Bmr-vaccinatie geeft mogelijk milder verloop Covid-19-infectie

Ouderen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van een Covid-19-infectie zouden een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (bmr) aangeboden moeten krijgen. Dat meldt de NOS op basis van Brits onderzoek. De studie bevat aanwijzingen dat een vaccinatie tegen bmr wel eens kunnen leiden tot een milder verloop van de infectie.

Wetenschappers van de universiteit van Cambridge en het academisch ziekenhuis in Luton bij Londen hebben geprobeerd een verklaring te vinden voor het feit dat vooral ouderen getroffen worden door Covid-19. Jongere leeftijdsgroepen hebben minder te duchten van het virus.

Om dat verschil te verklaren hebben de onderzoekers gekeken of de bmr-vaccinatie, die pas een jaar of veertig bestaat, van invloed is op het verloop van corona-infecties. De oudere leeftijdsgroepen hebben die vaccinaties niet gehad, de jongere in overgrote meerderheid wel. Een aanzienlijk deel van de ouderen heeft wel bof, mazelen en rode hond gehad.

Update 04:56 – Crisisteam had geen oog voor drama in verpleeghuizen

De aanpak van de coronacrisis was zo gericht op ziekenhuizen en ic-capaciteit dat verpleeghuizen de eerste weken amper in beeld waren. Daar sloeg het virus onder de radar ongenadig hard toe. Het RIVM is voor een evaluatie, meldt het AD.

“Wat hadden we anders kunnen doen? Dat moeten we zeker evalueren”, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel, een van de hoofdrolspelers die de krant sprak voor een reconstructie van de coronacrisis. “We concentreerden ons in de beginfase heel erg op het in stand houden van de ziekenzorg en de ic-capaciteit, en dan zie je dat die kwetsbare groep erg getroffen wordt.”

Update 03:53 – Nederlanders zijn weer vaker op pad

Nederland heeft zich de afgelopen weken goed aan de ‘intelligente lockdown’ gehouden, maar het gevaar voor “verrommeling” ligt op de loer, waarschuwde minister-president Mark Rutte (VVD) woensdag tijdens een persconferentie. Dat wil volgens hem zeggen: we gaan weer meer naar buiten. Misschien zelfs te veel, schrijft NRC.

Dat het drukker wordt op straat is duidelijk. Dat ziet ook Sander van der Drift van mobiliteitsbureau DAT.Mobility terug in het Nederlandse Verplaatsingspanel (NVP), waar alle verplaatsingen van zo’n 5000 Nederlanders via een smartphone-app bijgehouden worden. “Je ziet in alle databronnen dat het sinds enkele weken weer wat drukker wordt.”

Update 01:58 – Grote kans op besmetting in distributiecentra van supermarkten

Arbeidsmigranten in distributiecentra van onlinesupermarkten lopen grote kans op besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer en radioprogramma Argos, dat zaterdag in de uitzending aandacht besteedt aan de problematiek.

Voor het onderzoek is met onder meer bijna dertig werknemers van onlinedistributiecentra van Albert Heijn en Jumbo gesproken. Door de grote vraag naar thuisbezorgde boodschappen en de relatief krappe inrichting van de magazijnen, kunnen ze onvoldoende afstand houden tot elkaar.

Een uitbraak van besmetting in de distributiecentra “is een kwestie van tijd”, zegt viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen na bestudering van door arbeidsmigranten aangeleverde foto’s en filmpjes over hun werkomstandigheden.

Een woordvoerder van Albert Heijn benadrukt dat het met alle maatregelen die zijn getroffen absoluut mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Jumbo stelt eveneens alle nodige maatregelen te treffen om de gezondheid en veiligheid van medewerkers voorop te kunnen stellen.

Update 01:12 – Lockdown Sint-Maarten duurt tot 17 mei

Sint-Maarten verlengt de lockdown, die oorspronkelijk was uitgeroepen tot 10 mei, met een week tot 17 mei. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs vrijdag bekendgemaakt. In het land is sinds 5 april de noodtoestand van kracht, waardoor de bevolking zoveel mogelijk moet thuisblijven.

Volgens Jacobs hebben de strenge maatregelen ervoor gezorgd dat er geen grote verspreiding van het coronavirus is op het eiland. De extra week is volgens haar nodig om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.

