Sportschoolhouders woest: ’Met 100 man in de kroeg, maar sporten? Ho maar’

”Het is onbegrijpelijk dat we straks met honderd man in een kroeg mogen zuipen, maar nog niet binnen mogen sporten”, zegt sportschool eigenaar Markus Torenstra vol ongeloof. Ook sportief Nederland lijkt klaar met de huis-tuin-en-keuken-fitness, blijkt uit de duizenden handtekeningen onder de petitie om sportscholen 21 mei weer open te krijgen.

Markus moet de deuren van zijn Amsterdamse sportschool tot september gesloten houden. Bizar, want zijn branche zou bij uitstek geschikt zijn om open te gaan. Hij geeft één op één trainingen en lichamelijk contact met leden is daarbij niet eens nodig. ”Daarnaast kennen wij onze klanten allemaal persoonlijk en boeken wij ze in op afspraak. Het is dus heel makkelijk te reguleren wie er wanneer komt sporten. In tegenstelling tot bedrijven als Ikea en Praxis, waar je nooit weet hoe veel mensen er die dag zullen verschijnen. Laat staan dat je alles kunt schoonmaken wat wordt aangeraakt.”

Smerig

”We streven al jaren naar een gezonde en vitale samenleving en juist nu tijdens deze pandemie worden wij als klein jongetje buitengesloten”, zegt sportschoolhouder Roxanne van Berkel. Premier Mark Rutte zei woensdagavond dat sportscholen nou eenmaal een plek zijn waar niet goed wordt schoongemaakt. En dat is echt een misvatting, vindt Roxanne.

Lees ook: Wat verandert er vanaf wanneer: een overzicht van de versoepelingen

Zij startte op vier mei al de petitie om de sportscholen eerder open te krijgen. ”Misschien is het bij massaclubs met duizenden leden een rommeltje, maar wij hebben jarenlange ervaring in het onderhouden van de hygiëne in onze club.” Ook Markus kan er met zijn hoofd niet bij dat dat één van de argumenten is. ”Ik heb bij de ingang voor iedereen een fles desinfectie staan die ze kunnen meenemen tijdens de training. En na afloop kunnen wij medewerkers zelf ook nog de apparaten langs.”

Wanhoop

Om personeel aan het werk te houden en leden perspectief te bieden, heeft Roxanne besloten haar hele inboedel elke dag opnieuw naar buiten te verplaatsen. ”Dan heb je met één loopband al vijftienduizend euro en vierhonderd kilo aan apparatuur buiten staan. En dit doen we dan met al onze fitnessmaterialen.”

Maar is dat wel haalbaar? “Nee. Alles moet bijvoorbeeld op wieltjes worden gezet. Natuurlijk doe je dat liever niet. Maar je hebt ook personeel en kinderen en inkomen nodig om te kunnen eten.” De complete investering voor Roxanne haar bedrijf steekt zij nu in het ombouwen naar buiten. “En dan maar hopen dat je niet alsnog omvalt.”