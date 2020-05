'Pretparken en dierentuinen mogen gewoon weer open'

Pretparken en dierentuinen hebben geen groen licht nodig van het kabinet om de toegangshekken weer te mogen openen. Dat zegt het RIVM in een reactie op vragen van bezoekers op Twitter.

“Het besluit om te sluiten hebben de parken zelf genomen, dit was niet verplicht door de overheid”, stelt het RIVM. “Zij kunnen zelf kijken of ze open kunnen gaan volgens de richtlijnen of overleggen met de veiligheidsregio.” De parken moeten zich daarbij wel houden aan de basisregels die door het kabinet zijn opgesteld. Zo moet het mogelijk zijn voor bezoekers om in wachtrijen en attracties 1,5 meter afstand van elkaar te houden en moet om drukte te voorkomen het maximumaantal bezoekers worden beperkt.

Drie vuistregels

Branchevereniging Club van Elf, die de grootste attractieparken van ons land vertegenwoordigd, heeft daarom samen met de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen een protocol opgesteld. Daarin staan drie vuistregels die nodig zijn om binnen de richtlijnen van het RIVM de deuren te kunnen openen.

De eerste is het beperken van het maximumaantal bezoekers, om zo de 1,5 meter afstandsregel te kunnen waarborgen. Bezoekers moeten hun kaartjes daarnaast online reserveren voor ze het park bezoeken. Ten tweede zorgen de parken voor voldoende informatie. Denk hierbij aan duidelijke instructies en bewegwijzering. Gasten die de regels van het park overtreden, zullen hier actief op worden aangesproken.

Tot slot gaan de parken voorzien in extra hygiënemaatregelen. Zo wordt er vaker schoongemaakt, en komen in de parken centrale desinfectiepunten te staan.

Niet op de hoogte

Opvallend genoeg leek de branchevereniging zelf ook niet op de hoogte dat attractieparken en dierentuinen zelf mogen bepalen wanneer ze weer open gaan. “Alles staat of valt met wat de premier bepaalt”, zei directeur directeur Kees Klesman eind april nog tegen Looopings. “Wij gaan niet open als het RIVM en het kabinet daar geen toestemming voor geven.”

Die toestemming blijkt nu dus helemaal niet nodig, omdat de parken nooit op last van het kabinet de deuren hebben moeten sluiten. Mocht het protocol van de Club van Elf door de veiligheidsregio’s worden goedgekeurd, dan kunnen de parken dan ook zo snel mogelijk weer open.