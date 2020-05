Een felle brand legde basisschool de Triangel in Lelystad eind maart compleet in de as. De school zou al gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, alleen moest dat nu wat sneller gebeuren. Donderdag maakten de leraren de lokalen coronaproof, zodat de leerlingen maandag weer terecht kunnen.

Van de oude school is niets meer over. Een lege vlakte midden in Lelystad. “Een vreemde aanblik”, vindt directeur Joop Aalbers. “Als ik er langsfiets, blijft het gek.” Veel tijd om zich er druk over te maken heeft hij niet. In de meivakantie moet de nieuwe locatie ingericht worden.

“De school die er nu nog in zit, kan er nog niet uit. Ze hebben ruimte gemaakt voor ons. Daar zijn we heel blij mee. Zo hoeven we de leerlingen niet te verdelen over andere scholen, maar kunnen we ze bij elkaar houden”, zegt Aalbers.

Hele klus

De coronasituatie maakt het lastig. Maar de leerlingen gaan om en om naar school, dat scheelt. “We gaan nu lijnen plakken van tape om de afstand duidelijk te maken. En borden neerzetten. Een hele klus.”