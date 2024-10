Waarom worden we verkouden als het kouder wordt?

De warme truien kunnen weer aan en de voorraad zakdoeken mag weer worden aangevuld, want het is herfst. Dit seizoen staat erom bekend dat er veel gesnotterd wordt, veel mensen worden verkouden. Soms lijkt het alsof dat kan komen omdat je het koud hebt gehad, maar dat is volgens KNO-arts Dennis Kox een fabeltje.

De grootste temperatuurwisseling van het jaar valt in de herfst en dat is voor je neus ook even wennen, legt Kox uit: "Dan moet je neus harder werken." Dat komt omdat je de lucht die je binnenkrijgt naast filteren ook moet verwarmen. Maar dat betekent niet dat de kou ervoor zorgt dat je verkouden wordt.

KNO-arts Dennis Kox waarschuwde eerder voor het overmatig gebruik van neusspray, zoals te zien in bovenstaande video.

Binnendringer

Dat we massaal verkouden worden heeft meer te maken met dat we vanwege de kou liever binnen zitten. "Als je binnen niest steek je meer mensen aan dan wanneer je buiten niest." Corona is hier een goed voorbeeld van, aldus de arts. Toen spraken we buiten af met vrienden of familie en daardoor verspreidde het virus minder snel.

Tijdens sessies spreekt Kox vaak genoeg mensen die zich hier helemaal niet bewust van zijn. "Omdat ze verkouden worden wanneer het koud is, denken mensen dat hun gedachte klopt." Ergens is dat ook niet gek, het woord verkouden doet ook vermoeden dat het met kou te maken heeft, maar dat is dus niet helemaal waar.

Snuiten of snuiven?

Als je een overvolle neus hebt, dan kan je twee dingen doen; snuiten of je neus ophalen. Hoewel snuiven minder lekker klinkt en misschien ook niet zo'n fris idee is, is het volgens Kox wel beter voor je. "Als je snuit gaat het je neus uit, maar je kan het ook je holtes in snuiten." Dat is niet goed voor je, omdat de lucht dan ook richting je trommelvlies kan. Als je dan heel hard snuit kan je zelfs je trommelvlies kapotmaken.

Bij het ophalen van je neus gaat het snot net zoals je voedsel je maag in. Kox ziet dat niet iedereen dat een lekker idee vindt. "Mensen denken dat vies snot in je lichaam komt en dat dat niet goed is. Maar het komt gewoon in je maag en gaat er gewoon uit. Dus het is helemaal niet erg."

Wat te doen tegen verkoudheid?

Als je eenmaal verkouden bent, dan is daar volgens Kox niet heel veel meer aan te doen. "Je lichaam moet zelf het virus opruimen, antibiotica helpt niet." Je kan wel klachten verminderen door een paracetamol te nemen tegen de hoofdpijn en zoutoplossing tegen een volle neus. "Wat ook helpt is een goede weerstand, omdat de kans op klachten veel kleiner is als je een gezonde geest hebt, lekker sport en gezond eet."