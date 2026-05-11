Twaalf medewerkers Radboudumc in quarantaine na fout rond hantavirus

Twaalf medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen gaan uit voorzorg zes weken in quarantaine nadat zij in contact zijn geweest met een patiënt die besmet is met het hantavirus.

Volgens het ziekenhuis zijn de geldende procedures rond de behandeling van de patiënt niet correct gevolgd. Daarom is besloten de betrokken medewerkers preventief in quarantaine te plaatsen. Het ziekenhuis benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt zeer klein is.

'Veel impact'

Volgens het Radboudumc had het bloed dat bij de patiënt was afgenomen "vanwege de aard van het virus" op een strengere procedure verwerkt moeten worden. Ook is zaterdag duidelijk geworden dat het afvoeren van de urine van de patiënt niet volgens "de meest actuele internationale voorschriften" was gedaan. Ook dat had volgens een strengere procedure gemoeten, aldus het ziekenhuis.

"Ondanks het feit dat de kans op daadwerkelijke besmetting zeer klein is hebben deze maatregelen veel impact op alle betrokkenen. We betreuren dat dit is gebeurd in ons umc. We gaan de gang van zaken zorgvuldig onderzoeken om hiervan te leren zodat het in de toekomst wordt voorkomen", zegt bestuursvoorzitter Bertine Lahuis van het Radboudumc.

Opvarenden ook in quarantaine

Eerder werd al bekend dat Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius ook zes weken in thuisquarantaine moeten. Dat schreef minister Sophie Hermans van Volksgezondheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel volgt op advies van het RIVM vanwege de uitbraak van de Andesvariant van het hantavirus aan boord van het schip. Om de verspreiding goed te kunnen monitoren, wordt deze virusvariant toegevoegd aan groep A2 van infectieziekten. Daardoor geldt voortaan een meldplicht bij de GGD.